Ieri, il noto media tedesco PCGamesHardware ha pubblicato un articolo che faceva riferimento a un presunto messaggio di Intel ai rivenditori tedeschi riguardante un imminente rialzo dei prezzi dei processori Core. Tale notizia era stata ripresa rapidamente da diverse testate statunitensi, scatenando un’ondata di speculazioni sul mercato.

Photo Credit: Intel

Tuttavia, una volta contattata per commentare la situazione, Intel ha chiarito la situazione, dichiarando: “In generale, Intel non commenta speculazioni riguardanti cambiamenti di prezzo nel suo portfolio. Tuttavia, possiamo confermare che Intel non ha inviato la lettera descritta ai clienti o partner e non ha avviato un cambio di prezzo nel suo portfolio di CPU in questo momento. Non abbiamo ulteriori commenti da condividere sulla questione.”

La notizia di PCGamesHardware, affermava che i processori Core esistenti, tra cui Alder Lake, Raptor Lake e Raptor Lake Refresh, sarebbero stati coinvolti, insieme ai futuri chip Core e Core Ultra. Tuttavia, l’articolo ha suscitato dubbi, poiché sembrava in effetti poco credibile che Intel avesse la necessità di giustificare i propri aumenti di prezzo.

Tuttavia, con la dichiarazione ufficiale dell’azienda che esclude qualsiasi cambio di prezzo imminente, sembra improbabile che l’aumento dei prezzi dei processori avvenga nel prossimo futuro. Ma ciò non toglie che prima o poi possa effettivamente avvenire.