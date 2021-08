Intel non produrrà più le videocamere RealSense

Intel ci aveva provato: allargare la gamma di prodotti proposti sul mercato, facendola andare ben oltre ai processori e ai SoC. Sembrava inizialmente una buona idea, almeno sulla carta. Eppure, tra tutti i settori entro i quali l’azienda ha provato a espandersi (tra i quali troviamo quello dei dispositivi indossabili, realtà aumentata e telecamere smart), solo alcuni sono riusciti a dare un responso positivo, portando Intel a dare un taglio netto allo sviluppo di tutti i progetti paralleli che non riguardassero la via maestra, rappresentata prevalentemente dal mercato informatico.

L’ultimo prodotto al quale è toccata questa sorte è la smart camera RealSense, che si è portata dietro tutta la divisione computer vision, nata tra il 2014 e il 2015 con lo scopo di sviluppare un’ampia gamma di tecnologie da applicare soprattutto nel campo della robotica. Ovviamente tutte le persone e le risorse coinvolte in questi progetti non verranno licenziate, ma saranno riallocate in modo da andare a rinforzare e sviluppare gli altri settori su cui Intel sta focalizzando maggiormente la sua attenzione, ovvero, come dichiarato dalla stessa azienda, tecnologie innovative che supportano gli obiettivi principali e la strategia di produzione IDM 2.0.

Nonostante l’impegno profuso da tutte le persone che negli anni hanno lavorato allo sviluppo e alla progettazione di tutti i prodotti marcati RealSense (tra i quali si possono trovare telecamere stereoscopiche o RGB, LiDAR e ASICs), essi sono rimasti sempre un qualcosa di nicchia, utilizzati per lo più da sviluppatori hardware e software per applicazioni nell’ambito della computer vision, che sebbene sia una tecnologia che nell’ultimo periodo sta prendendo sempre più piede, non ha mai prodotto volumi di traffico tali da richiedere a un’azienda come Intel di dedicarci un intero settore di ricerca e sviluppo.