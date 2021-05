Intel NUC 11, rivelate le specifiche tecniche

I colleghi di FanlessTech hanno pubblicato le specifiche tecniche del nuovo Intel NUC 11 Essential, conosciuto con il nome in codice Atlas Canyon, il quale utilizzerà processori Jasper Lake a bassa potenza realizzati sul nodo a 10nm. Jasper Lake è dotato di core Tremont ed opera con un TDP compreso tra 6 e 10 W, quindi non richiede alcun invadente sistema per il suo raffreddamento. Il NUC 11 Essential sarà disponibile con tre diverse opzioni per quanto riguarda la CPU. Il Pentium Silver J6005 e il Celeron J5105 sono chip quad-core, mentre il Celeron J4505 è solo dual-core, ma nessuno di essi sfrutta la tecnologia Hyper-Threading.

Credit: FanlessTech

Intel ha dotato il NUC 11 Essential di due slot di memoria SO-DIMM in modo da poter accoppiare il processore Jasper Lake ad un massimo di 16GB di memoria DDR4-2933 a 1,2V. Alcuni modelli selezionati saranno dotati di 64GB di memoria eMMC, ma il NUC 11 Essential offre un singolo slot M.2 2280 per l’alloggiamento di unità NVMe e SATA. Come ha fatto notare FanlessTech, questa è la prima volta che un NUC entry-level viene fornito con uno slot M.2, dato che i modelli precedenti si limitavano ad offrire lo spazio per alloggiare un’unita da 2,5”. Questo aiuta a ridurre le dimensioni del dispositivo, ora pari a 135x115x36 mm.

Il NUC 11 Essential offre una porta HDMI 2.0b e un’uscita video DisplayPort 1.4. Entrambi i connettori supportano HDCP 2.2 e la risoluzione 2160p, quindi potrete collegare fino a due display 4K. Sarete comunque limitati dalla GPU integrata Intel UHD di Jasper Lake che, sebbene non sia adatta al gaming, è più che sufficiente per supportare la visualizzazione di filmati e garantire prestazioni adeguate a carichi di lavoro tipici per la produttività personale.

Credit: FanlessTech

Il NUC 11 Essential possiede solo una singola porta Gigabit Ethernet, ma è possibile sfruttare anche la veloce connettività wireless Wi-Fi 6 AX101 e Bluetooth 5.2. Sulla parte anteriore sono posti due jack audio da 3,5 mm. Inoltre, NUC 11 Essential supporta l’audio 7.1 tramite la porta HDMI. Per quanto riguarda il resto delle porte disponibili, troviamo due USB 3.1 anteriori, due USB 3.1 posteriori, oltre ad altre due USB 2.0. Il NUC viene commercializzato con un alimentatore 19 V CC da 65 W.

Intel renderà disponibile il NUC 11 Essential con una garanzia di tre anni. Al momento non è stato ancora menzionato il prezzo, mentre, secondo FanlessTech, il dispositivo non sarà acquistabile sino al primo trimestre del prossimo anno.