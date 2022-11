Intel NUC 13 Extreme è il nuovo mini ITX compatto dell’azienda di Santa Clara pensato per ambiti videoludici e presentato all’inizio di questo mese. A essere stata messa in risalto è proprio la possibilità di personalizzare alcune componenti interne, come la GPU; se avete pensato subito a una GeForce RTX 4090, la risposta è “si, ci sta”, come dimostrato da Computer Evaluation Room, la prima testata cinese ad aver provato tale configurazione sul nuovo PC di Intel.

Il NUC 13 Extreme include un modulo Extreme Compute Element basato su una CPU top di gamma Core i9-13900K da 24 core (16P+8E) e venduto insieme a una RAM Kingston 32GB DDR5-4800 e una scheda video RTX 3080 Ti TUF Gaming di ASUS. Il sistema supporta fino a 64GB di RAM, modelli di GPU fino a tre slot anche PCIe 5.0 (anche se per adesso l’unica con questo standard è la MTT S80 di More Threads), tre SSD NVMe, attraverso i connettori M.2 PCI-E Gen 4 e ben otto SSD SATA tramite le porte SATA III.

Fonte: Computer Evaluation Room

Come è possibile vedere dalle immagini pubblicate da Computer Evaluation Room, la RTX 4090 calza a pennello dentro il case, sebbene l’alimentatore incluso da Intel da 750W non sia in realtà sufficiente ad alimentare la scheda. Per fortuna, anche in questo caso, è possibile cambiarlo con un’unità più potente e adeguata alla GPU Nvidia. Le performance del PC sono ottime, con 2193/35478 punti ottenuti su Cinebench R23 e 917/15700 in CPU-Z, rispettivamente in single e multi core. Anche le temperature sembrano essere ben gestite: la CPU tocca un massimo di 85 C°, mentre la RTX 4090 solo i 67 C°.

Ovviamente il NUC 13 non è la sola novità che Intel ci ha riservato in questo periodo, l’azienda si appresta infatti a presentare il resto delle CPU Raptor Lake al CES 2023: ve ne abbiamo parlato in un articolo dedicato.