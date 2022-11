Intel ha presentato ufficialmente i nuovi NUC 13 Extreme Kit (conosciuti anche come Raptor Canyon), insieme al modulo NUC 13 Extreme Compute Element. Come si può intuire dal nome, la nuova generazione fa ora uso dei nuovi processori Core di 13° generazione Raptor Lake, appartenenti alla serie K, oltre a offrire ampio spazio per l’installazione di schede video a triplo slot, dando così la possibilità di poter disporre di una potente ma compatta configurazione per giocare a tutti i titoli tripla A più recenti o eseguire lo streaming di gameplay.

“Quest’anno ricorre il 10° anniversario della linea di prodotti Intel NUC, e Intel NUC 13 Extreme è un perfetto esempio degli importanti progressi che abbiamo fatto. Il nostro primissimo NUC fu una pietra miliare nella miniaturizzazione di un PC desktop per arrivare a un fattore di forma molto compatto. Benché abbia dimensioni maggiori rispetto al nostro più piccolo mini-PC, NUC 13 Extreme rappresenta un nuovo punto di riferimento per un dispositivo che offre prestazioni videoludiche stellari in un formato più piccolo di ben il 70% rispetto a un tipico case mid-tower da gaming. Oltre alle eccezionali prestazioni che ci si può aspettare da un prodotto Intel NUC, offriamo anche un prodotto di alta qualità e una grande quantità di funzionalità in un sistema modulare e completamente personalizzabile”.

Riferisce Brian McCarson, Intel Vice President & General Manager, Intel NUC Group .

Fonte: Intel

Fonte: Intel

Le novità non si fermano però soltanto all’hardware, il case è infatti stato ridisegnato e può ora beneficiare di un miglior flusso d’aria e una maggior estrazione di calore, riducendo il rischio di throttling termico e assicurando il massimo delle prestazioni per un maggior periodo di tempo. I NUC 13 Extreme equipaggiano le nuove CPU Intel Core i9-13900K, dotate di 8 P-Core e 16 E-Core, per un totale di 24 core e 32 thread e una frequenza massima di 5,8 GHz, oltre a disporre di tutte le funzionalità e la connettività per soddisfare le esigenze dei videogiocatori, ovvero:

• Supporto ai moduli RAM SODIMM DDR5-5600 MHz a doppio canale da 64GB

• Supporto per GPU PCIe Gen 5 x16 con triplo slot

• Fino a tre SSD PCIe Gen 4 NVMe (M.2 2280)

• LAN Intel 2.5GbE (i226-V)/10GbE (AQC113)

• Wi-Fi 6E Intel Killer

• Due porte Thunderbolt 4

• Sei porte USB 3.2 Gen2 posteriori

Intel NUC 13 Extreme verrà inizialmente lanciato soltanto in Cina a partire dalla fine del 2022, la disponibilità per il resto dei mercati mondiali avverrà invece nel 2023, con prezzi compresi tra 1179 e 1549 dollari, mentre il solo modulo Extreme Compute Element costerà tra i 760 e i 1100 dollari in base alla configurazione scelta. Gli utenti potranno personalizzare specifiche come la memoria, l’archiviazione e il sistema operativo in funzione delle loro esigenze.