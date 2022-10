Con i più recenti mini PC NUC, Intel ha sempre cercato di mantenere un form factor compatto, dando al tempo stesso agli utenti sufficiente spazio per ospitare una GPU a doppio slot con lunghezza massima di 300mm. L’azienda di Santa Clara pare tuttavia intenzionata ad andare oltre coi nuovi NUC 13 Extreme, che riporteranno il nome in codice “Raptor Canyon”. Al TwitchCon ne è stata infatti svelata una nuova versione, più ampia, che permetterebbe l’installazione di una scheda video con design a tre slot.

Il modello mostrato ha dimensioni quasi doppie rispetto al NUC 12 Extreme, ma rimane tutto sommato ancora molto compatto, avvicinandosi alle dimensioni dei case Mini-ITX più piccoli. I nuovi NUC di Intel arrivano giusto in tempo per le nuove GPU RTX 4000 Nvidia, come la RTX 4090, e tendono a soddisfare una delle tendenze più recenti, che vede le schede video di grandi dimensioni diffondersi sempre più tra le configurazioni degli utenti. Optare per un sistema Mini-ITX assemblato con componenti standard rimane ovviamente un’opzione conveniente, anche per via della maggiore aggiornabilità nel corso del tempo.

Fonte: Intel

Nel caso di un form factor così piccolo la scelta dei componenti non è propriamente facile, motivo per cui i NUC di Intel rimangono un’alternativa valida su cui è comunque possibile cambiare la GPU, offrendo al tempo stesso una buona longevità per quanto riguarda il resto dell’hardware. Il NUC 13 presentato al TwitchCon includeva una non precisata CPU Raptor Lake, insieme a una GPU RTX 30, ma si adatta ovviamente anche ai nuovi modelli custom Arc A7 di dimensioni maggiori. Intel non ha abbandonato i form factor più piccoli, annunciando le serie NUC 12 Enthusiast e NUC 12 Pro, quest’ultimo pensato per gli ambiti professionali.

La disponibilità e il prezzo di NUC 13, così come le specifiche, verranno condivisi dall’azienda tra due settimane.