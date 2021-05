Intel Optane Memory H20, la nuova soluzione ibrida che non potrete comprare

Intel ha annunciato una nuova soluzione ibrida di memoria e storage per laptop chiamata “Memoria Intel Optane H20 con storage a stato solido”. Si tratta di una fusione tra lo storage Intel QLC 3D NAND e la memoria Intel Optane in un unico form factor M.2.

La nuova soluzione ibrida di Intel sarà disponibile in due diverse capacità, 512GB e 1TB, entrambe accoppiate a 32GB di memoria Intel Optane. Purtroppo però difficilmente la potrete acquistare: Optane Memory H20 sarà infatti venduto esclusivamente agli OEM, ossia ai produttori di PC.

Photo: Intel

Nel post ufficiale di Intel, l’azienda descrive questa soluzione così: “Combinando le migliori caratteristiche della tecnologia Intel Optane e di quella Intel QLC 3D NAND, la memoria Intel Optane H20 riunisce due rivoluzionarie tecnologie di memoria e archiviazione in un unico fattore di forma M.2.”

La memoria Intel Optane, come spiega l’azienda stessa nel suo sito ufficiale, è una tecnologia intelligente che personalizza e accelera l’esperienza di elaborazione sui PC dotati di processore Intel Core. Questo consente quindi di analizzare i file e i programmi utilizzati più spesso, per tenerli sempre a portata di mano per un avvio molto più rapido. La tecnologia è in grado di ricordare i file e le applicazioni a cui l’utente accede più di frequente anche dopo un riavvio del PC.

Intel riporta che la memoria Intel Optane H20 offre un’esperienza di elaborazione personalizzata, portando le prestazioni su un altro livello e fornendo grandi capacità di archiviazione dedicate ai giocatori, creatori di contenuti e professionisti. Il versatile fattore di forma M.2 è ottimizzato e pronto per funzionare in svariati dispositivi, dai laptop Intel Evo ai PC all-in-one e i PC desktop compatti.

La memoria Intel Optane H20 fornisce prestazioni e reattività migliorate, con un consumo energetico inferiore rispetto alla generazione precedente. Questo permette di accelerare i processi quotidiani, come la gestione dei file multimediali ai giochi e le applicazioni che richiedono molta memoria.

Intel Optane Memory H20 sarà disponibile per gli OEM a partire dal 20 giugno di quest’anno. Poiché si tratta di un componente per laptop, PC desktop compatti e all-in-one che presumibilmente sarà già inserito di serie, oppure opzionalmente nei prossimi dispositivi, Intel non ha annunciato alcun prezzo al pubblico.