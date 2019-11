Intel pensiona i mini PC NUC con CPU Cannon Lake a 10nm

Intel sta dismettendo diversi mini PC NUC tra cui i modelli Crimson Canyon, gli unici a poter vantare - sinora - una CPU a 10 nanometri.

Intel sta pensionando diversi mini PC NUC (Next Unit of Computing) di vecchia generazione, ma nella lunga lista spiccano senza dubbio quelli dotati di processore Cannon Lake a 10 nanometri, nome in codice Crimson Canyon.

Foto del Core i3-8121U Cannon Lake

Cannon Lake incarna un evidente insuccesso nel percorso di Intel volto a portare le CPU a 10 nanometri sul mercato (l’azienda oggi offre le CPU Ice Lake, ma solo in ambito mobile). L’unica CPU Cannon Lake arrivata sul mercato si chiama Core i3-8121U e ha avuto una scarsissima distribuzione.

Modello Nome prodotto Nome in codice Intel NUC 8 Home NUC8I3CYSM Crimson Canyon Intel NUC 8 Home NUC8I3CYSN Crimson Canyon Kit Intel NUC NUC5CPYH NUC5CPYH Pinnacle Canyon Kit Intel NUC NUC5PPYH NUC5PPYH Pinnacle Canyon Kit Intel NUC NUC5i3RYHS NUC5i3RYHS Rock Canyon Kit Intel NUC NUC5i3RYHSN NUC5i3RYHSN Rock Canyon Kit Intel NUC NUC5i5RYH NUC5i5RYH Rock Canyon

L’abbiamo vista a bordo solo di pochi portatili e appunto i mini PC NUC: si trattava di una soluzione con 2 core / 4 thread con frequenza base di 2,2 GHz e in grado di arrivare fino a 3,2 GHz. Neo di questa soluzione la mancanza di una GPU integrata – o meglio era disabilitata.

La produzione dei NUC Crimson Canyon è cessata il 28 ottobre, insieme ai NUC caratterizzati dal nome in codice Pinnacle Canyon e Rock Canyon che invece risalgono a ben 5 anni fa ed usano ancora processori Braswell e Broadwell, ormai obsoleti.

I rivenditori potranno fare ordini fino al 27 dicembre di quest’anno, mentre le ultime spedizioni sono previste per il 28 febbraio 2020.

Ricordiamo che Intel sta lavorando su nuovi Intel NUC e in particolare citiamo “Ghost Canyon”, il cui cuore è “Element”, un modulo che potrebbe permettere di creare “computer modulari” offrendo su un’unica scheda praticamente tutto ciò che serve per realizzare un PC.