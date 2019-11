Intel Pentium Gold 6405U e Celeron 5205U, Comet Lake-U si espande verso la fascia bassa

La gamma mobile Intel Comet Lake-U si espande con i modelli Pentium Gold 6405U e Celeron 5205U. Ecco le specifiche tecniche.

La gamma di CPU mobile Intel Comet Lake-U si allarga con due nuove soluzioni di fascia bassa che rispondono ai nomi di Pentium Gold 6405U e Celeron 5205U, destinati probabilmente a notebook il cui scopo principale è quello di permettere l’accesso a Internet, l’uso di Word, Excel e la visione di qualche video su Youtube.

Entrambe le CPU sono prodotte a 14 nanometri, come gli altri Comet Lake “Core di decima generazione” già annunciati in precedenza, e hanno 2 core fisici.

Il Pentium Gold 6405U offre l’Hyper-Threading (2 core / 4 thread con 2 MB di cache L3), funziona a 2,4 GHz e ha una GPU integrata UHD Graphics che lavora a un massimo di 950 MHz. Il processore ha un TDP di 15 watt. Non manca un controller di memoria supporta DDR4-2400/LPDDR3-2133 e 12 linee PCIe 2.0 per l’espansione.

Le specifiche dei questo Pentium Gold 6405U sono decisamente inferiori a quelle del Core i3-10110U, modello base della gamma fino a oggi, e così anche il prezzo consigliato da Intel: 161 dollari contro 281 dollari su lotti di mille unità.

Il Celeron 5205U è un dual-core puro a 1,9 GHz, anch’esso con 2 MB di cache L3, GPU integrata UHD Graphics con frequenza massima di 900 MHz e TDP di 15 watt. Il prezzo fissato da Intel per gli OEM è di 107 dollari.

Con questa espansione della gamma, Intel non solo mette a disposizione degli OEM due prodotti con cui realizzare soluzioni meno costose, ma può anche “riciclare” quei chip che non possono diventare Core i3-10110U. Forse in questo modo allevierà la situazione di shortage che ancora coinvolge la produzione a 14 nanometri.

Da non dimenticare infine che la gamma Core di decima generazione su mobile è composta anche dai processori mobile Ice Lake, di cui potete leggere i dettagli a questo indirizzo.