Ryan Shrout, il volto del marketing delle GPU Arc Alchemist, ha lasciato intel. Ad annunciarlo è lo stesso Shrout con un post su X, dove afferma anche che fornirà dettagli sul suo futuro tra circa due settimane.

“L’autunno è una stagione di cambiamento! Ieri è stato il mio ultimo giorno in Intel”, ha scritto Shrout. “Passerò un paio di settimane con la famiglia e poi sarò entusiasta di parlare di ciò che verrà in futuro!”

Prima di passare alle GPU, Shrout ha ricoperto il ruolo di Chief Performance Strategist, promuovendo scenari d’uso reali come punti di forza dei chip Intel, anziché i classici benchmark, nella sfida con la rivale AMD. Nell’ultimo periodo, aveva acquisito molta fama tra il pubblico per i suoi video in compagnia di Tom Petersen, dove rispondevano a domande degli utenti sulle schede video Intel Arc Alchemist.

L’addio di Shrout arriva a poche ore di distanza da quello di Scott Herkleman, boss della divisione Radeon che ha lasciato AMD di recente. È improbabile che le due situazioni siano collegate, ma mai dire mai.

Non sappiamo cosa significhi davvero l’addio di Shrout, ma la speranza ovviamente è che questo non vada a minare la buona comunicazione fatta da Intel nell’ambito GPU e che qualcun altro, magari lo stesso Petersen, mantenga uno stretto contatto con la community di appassionati, anche in vista dell’arrivo delle schede Battlemage di prossima generazione.