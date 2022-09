Un paio di settimane fa, vi abbiamo parlato dell’arrivo dello standard USB4 Versione 2.0 che raddoppierà la larghezza di banda disponibile, passando dagli attuali 40Gb/s ai futuri 80Gb/s, oltre a introdurre diverse altre novità, come un aumento della larghezza di banda oltre i 20Gb/s per il tunneling dei dati USB 3.2 quando si utilizzano modalità alt come quella DisplayPort.

La versione 4.0 della connessione Thunderbolt rimane ancora limitata a 40Gb/s, ma Intel sta già lavorando a quella nuova in grado di raggiungere 80Gb/s, sebbene al momento sia ancora priva di un nome ufficiale. Infatti, l’azienda ha presentato la tecnologia in funzione per la prima volta dal vivo in occasione all’Intel Development Center (IDC) ad Haifa, Israele, durante il secondo giorno del suo Technology Tour 2022. L’IDC si occupa di tutto quello che riguarda USB e Thunderbolt per Intel, a partire dalla definizione dei prodotti fino ad arrivare alla progettazione, convalida di hardware e software e alla produzione vera e propria.

Photo Credit: Tom's Hardware

Purtroppo, al momento non sono stati diffusi ulteriori dati tecnici a riguardo, ma la futura versione di Thunderbolt dovrebbe aggregare, su un singolo cavo USB-C, due linee Thunderbolt 4 a 40Gb/s, così da raddoppiare l’attuale velocità. Allo stato attuale, non sappiamo se Intel seguirà l’esempio di USB4 e darà vita a ThunderBolt 4 Versione 2.0, oppure passerà alla più semplice dicitura “Thunderbolt 5”.

Intel si prepara a svelare la sua line-up di processori “Raptor Lake” in occasione dell’evento “Innovation”, che si svolgerà il prossimo 27 settembre. Per maggiori informazioni inerenti ai futuri chip realizzati dalla società americana, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato. Nella giornata di ieri, inoltre, vi abbiamo riferito di alcuni dettagli fatti trapelare erroneamente dalla stessa Intel. Trovate ulteriori dettagli nella nostra notizia.