Nella giornata di oggi vi abbiamo già parlato di Ubuntu e, più specificatamente, del lancio della versione 22.10, soprannominata anche Kinetic Kudu, che introduce diverse novità. Trovate ulteriori dettagli a riguardo nella nostra precedente notizia dedicata.

Come riportato dai colleghi di Phoronix, Intel ha reso disponibile il suo primo pacchetto di driver per le GPU Arc specificatamente sviluppato per Linux, consentendo a chiunque di installarlo sui sistemi operativi open source supportati in modo semplice e veloce. Infatti, al momento viene supportata solo la versione 22.04 LTS di Ubuntu, ma in futuro sicuramente se ne aggiungeranno anche altre.

Questo semplificherà notevolmente la vita agli utilizzatori di schede grafiche Arc Alchemist su Ubuntu. In precedenza, era necessaria l’installazione manuale di diversi driver, tra cui i driver DRM del kernel, quelli OpenGL per le applicazioni che effettuano il rendering utilizzando tali librerie e un driver ANV per i videogiochi che supportano Vulkan. L’integrazione di tutte queste componenti all’interno di un unico pacchetto sicuramente sarà un vero e proprio toccasana per gli utenti, i quali potranno beneficiare di un’esperienza molto più immediata grazie a un metodo di installazione più simile a quello dei driver per Windows.

Intel Arc A770

Non sappiamo se Intel, non avendo l’esperienza delle sue rivali AMD e NVIDIA nello sviluppo di driver grafici per Linux, sarà in grado di fornire costantemente e con puntualità pacchetti aggiornati per il sistema operativo open source per eccellenza. Al momento, come vi abbiamo riferito qualche riga fa, il pacchetto di driver Intel Arc supporta solo Ubuntu 22.04 LTS e attualmente l’azienda non ha annunciato quando, e se, verrà distribuito anche per altre versioni, come la recente 22.10, o distro.

Allo stato attuale, quindi, solo gli utilizzatori di Ubuntu 22.04 LTS possono beneficiare di questo pacchetto, mentre gli altri dovranno necessariamente attendere ancora un po’ di tempo.