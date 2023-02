Intel ha rilasciato la versione 1.0 di Intel Quantum SDK, una simulazione di un computer quantistico completo capace di interfacciarsi ovviamente anche con l’hardware quantistico di Intel, come il chip di controllo Horse Ridge II e il chip qubit spin quantistico in arrivo nel corso del 2023. L’SDK permette agli sviluppatori di programmare algoritmi quantistici in simulazione e offre un’interfaccia intuitiva, scritta in C++ con un compilatore LLVM standard, così da avere un interfacciamento senza soluzione di continuità con le applicazioni scritte in C, C++ e Python.

Nel kit è presente anche un ambiente runtime quantistico ottimizzato per l’esecuzione di algoritmi ibridi quantistico-classici, inoltre gli sviluppatori possono decidere se usare un backend di simulazione dei qubit che rappresenti un numero maggiore di qubit generici, oppure l’hardware di Intel. Il primo è l’Intel Quantum Simulator (IQS), un simulatore con un backend capace di 32 qubit su singolo nodo e di oltre 40 qubit su più nodi, il secondo invece simula l’hardware Intel quantum dot qubit e consente la simulazione di modelli compatti di spin qubit Intel in silicio. A questo proposito, ricordiamo che Intel sta sfruttando tutte le proprie competenze nella produzione di transistor al silicio per costruire un computer quantistico su grande scala.

“L’SDK quantistico di Intel aiuta i programmatori a prepararsi per i futuri computer quantistici su scala commerciale. Non solo aiuterà gli sviluppatori a imparare come creare algoritmi quantistici e applicazioni in simulazione, ma farà anche avanzare il settore creando una comunità di sviluppatori in grado di accelerare lo sviluppo di applicazioni, in vista della disponibilità sui mercati dell’hardware quantistico di Intel”. — Anne Matsuura, Director of Quantum Applications & Architecture, Intel Labs

L’Intel Quantum SDK permette agli sviluppatori di creare piccoli carichi di lavoro per capire quali funzionalità richiede l’architettura di sistema del computer quantistico per eseguire algoritmi in modo efficiente e preciso sui qubit, inoltre si configura come una piattaforma capace di garantire maggior flessibilità durante lo sviluppo di applicazioni quantistiche, offrendo la possibilità di confrontare i file del compilatore, vedere il codice sorgente e ottenere livelli di astrazione inferiori, raccogliendo informazioni su come il sistema archivia i dati.

L’SDK è già disponibile sull’Intel Developer’s Cloud e l’azienda ha già annunciato che nel corso dell’anno arriveranno nuove versioni del kit con ulteriori funzionalità.