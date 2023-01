Oggi, in occasione del CES 2023, Intel ha presentato ha sua nuova linea di processori Core di tredicesima generazione (Raptor Lake) per i computer portatili, partendo dalla gamma “H” per dispositivi ad alte prestazioni (che comprende anche i primi CPU a 24 core mobile, ovvero il Core i9-13xx0 HX per notebook gaming e workstation) sino ad arrivare a quella “U” per notebook sottili e compatti.

In particolare, la nuova famiglia di processori “H” offre:

Frequenza turbo fino a 5,6 gigahertz (GHz): la più alta velocità di clock disponibile per il mercato dei computer portatili, che offre prestazioni single-thread fino all’11% più veloci e multitasking del 49% maggiori rispetto alla generazione precedente.

Fino a 24 core (8 Performance-core, 16 Efficient-core), 32 thread e Intel Thread Director migliorato.

Supporto completo delle memorie fino a 128 GigaByte (GB) totali per DDR5 (fino a 5.600 megahertz) e DDR4 (fino a 3.200 MHz).

Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig+) per una velocità di Internet fino a 6 volte superiore senza interferenze con i canali Wi-Fi legacy.

Connettività Bluetooth di ultima generazione con Intel Bluetooth LE Audio e Bluetooth 5.2 che supporta velocità fino a due volte superiori e connessioni a più dispositivi con un consumo energetico ridotto.

Supporto Thunderbolt 4, che fornisce velocità di trasferimento fino a 40 gigabit al secondo (Gb/s) e connettività PC a più monitor 4K e accessori.

Esperienza grafica integrata migliorata grazie a uno stack di driver ottimizzato.

Capacità di overclocking su tutti i modelli HX e HK.

Invece, i modelli “P” e “U”, progettati per dispositivi sottili e facilmente trasportabili, ma ugualmente in grado di fornire ottime prestazioni complessive, possono contare su:

Fino a 14 core (6 Performance-core, 8 Efficient-core) e Intel Thread Director migliorato.

Nuove funzionalità grafiche Intel Iris Xe, tra cui endurance gaming, XeSS Super Sampling e Intel Arc Control.

Ampio supporto delle memorie per DDR5 e DDR4 e varianti LP.

Intel Wi-Fi 6E (Gig+) integrato e nuove funzionalità wireless come Intel Connectivity Performance Suite, Intel Wi-Fi Proximity Sensing e Intel Bluetooth LE Audio.

Fino a quattro porte Thunderbolt 4 per una soluzione veloce, semplice e affidabile per il collegamento di qualsiasi dock, display o accessorio.

Photo Credit: Intel

Photo Credit: Intel

Per la prima volta, alcuni dispositivi selezionati basati su processori Intel Core di 13a generazione saranno dotati della Vision Processing Unit (VPU) Intel Movidius, frutto di una collaborazione con Microsoft sui nuovi Windows Studio Effects, che permetterà di liberare la CPU e la GPU per altri carichi di lavoro o per il multitasking. Continua anche l’impegno dell’azienda di Santa Clara con il design Intel Evo, con le CPU Core di 13a generazione che offrono tre esperienze chiave:

Prestazioni mobile senza compromessi: Progettati per offrire una reattività costante quando si è scollegati, una maggiore durata della batteria nel mondo reale, riattivazione istantanea e ricarica rapida.

Collaborazione intelligente: Videoconferenze di qualità superiore grazie a tecnologie come Intel Connectivity Performance Suite e Intel Bluetooth LE Audio. 8

Intel Unison su progetti idonei: Un’esperienza multidevice senza soluzione di continuità che consente di inviare messaggi di testo, telefonate, notifiche telefoniche e trasferire file dal PC a uno smartphone con sistema operativo Android o iOS.

Per maggiori dettagli sui vari modelli e le varie frequenze operative, vi consigliamo di consultare le slide sottostanti.

Photo Credit: Intel