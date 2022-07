Se n’era parlato prima dell’estate e nuove indiscrezioni, provenienti nuovamente da ESCM_Official e pubblicate su Bilibili, sembrano confermare la finestra di lancio di Intel Raptor Lake, dando questa volta indicazioni ancora più precise. Secondo il leaker, affidabile stando al passato, i nuovi processori saranno infatti acquistabili a partire dal 17 ottobre.

L’annuncio ci sarà invece il 28 settembre, in occasione dell’evento Intel Innovation che si terrà proprio in quei giorni. Sempre stando alle indiscrezioni, il 28 settembre dovrebbe scadere l’embargo anche sulle recensioni, di conseguenza avremo modo di scoprire quanto la nuova gamma di processori sia migliore della precedente e della concorrenza AMD, i cui Ryzen 7000 dovrebbero debuttare più o meno nello stesso periodo.

Al lancio è molto probabile che vedremo i tre modelli principali della gamma Raptor Lake, ossia Core i9-13900K, Core i7-13700K e Core i5-13600K (anch’esso protagonista di recenti indiscrezioni), accompagnati dal chipset di punta Z790. Anche i processori della gamma KF (ossia senza grafica integrata) dovrebbero debuttare per primi, mentre per quelli “non K” ci sarà da aspettare.

L’attesa sarà più lunga anche per le schede madri con chipset H760 e B760, che secondo i leak arriveranno nel 2023. Nello specifico, sembra che Intel le voglia presentare durante il CES di Las Vegas, con un evento che si terrà il 5 gennaio prossimo. ESCM_Official ha poi affermato che, stando alle sue fonti, non ci sarà un chipset H710, ma verrà rilasciato un aggiornamento del BIOS che permetterà alle schede madri H610 di ospitare anche processori Raptor Lake. Questo aggiornamento sarà peraltro disponibile anche per tutte le schede madri attuali, comprese Z690 e B660, ed è già stato reso pubblico da alcuni produttori, quindi chi possiede un PC con Alder Lake non dovrà necessariamente cambiare motherboard per passare a Raptor Lake.

In termini di specifiche tecniche, vi ricordiamo che, per quanto emerso finora, il Core i9-13900K sarà equipaggiato con 8 P-Core e 16 E-Core, il doppio del Core i9-12900K, mentre il Core i7-13700K avrà 8 P-Core e 8 E-Core e il Core i5-13600K 6 P-Core e 8 E-Core. Rispetto ad Alder Lake, la nuova gaamma Raptor Lake avrà anche frequenze maggiori e una cache L3 più ampia, due caratteristiche che contribuiranno parecchio all’aumento di prestazioni rispetto alla generazione attuale.