I processori Intel Core Raptor Lake di 13° generazione sono molto vicini alla loro presentazione, l’evento che terrà l’azienda di Santa Clara è infatti atteso per il 27 settembre, data in cui scopriremo ufficialmente tutti i modelli della gamma. Una nuova indiscrezione, diffusa nel social cinese Bilibili dall’utente Extreme Player, sembra però aver fatto trapelare l’intera lineup prima della presentazione. Quanto emerso non è ancora stato verificato, ma sembra abbastanza plausibile, nonostante le info condivise non siano complete.

L’elenco parte dalla fascia bassa, rappresentata dal Core i3-13100, culminando con il top di gamma più potente Core i9-13900K, che verrà in esclusiva dotato di un’inedita modalità “Extreme Performance”. Come già anticipato in passato, si può subito osservare un maggior numero di core su tutti i modelli, a partire dal Core i5-13400 dotato di 10 core attraverso una configurazione composta da 6P+4E, passando per i 14 core dell’i5-13500 (6P+8E) e i 16 core dell’i7-13700 (8P+8E), per arrivare infine ai 24 core (8P+16E) che saranno inclusi nell’intera fascia Core i9-13900, comprendente i modelli F, K e KF.

Fonte: Extreme Player

Come è possibile notare dalla colonna che riporta le frequenze base, i processori Intel Raptor Lake sembrano ridurre il clock di qualche centinaio di MHz rispetto i modelli Alder Lake: i nuovi Core i9, i7 e i5 della fascia K/KF hanno infatti subito una riduzione di 200MHz rispetto la generazione corrente, così come i Core-i5 13400 e 13500 con ben 500MHz in meno. Il motivo sembra proprio essere il maggior numero di Efficiency Core, adesso molto più presenti nell’intera linea, fatta per adesso eccezione per la fascia i3, con il modello 13100 ancora relegato a soli 4P core. Basandoci sulle precedenti notizie, la vera differenza dovrebbe notarsi nelle frequenze massime, che nella tabella non sono purtroppo riportate.

Tutto ciò va a ogni modo preso con le dovute precauzioni dato che si tratta pur sempre di indiscrezioni, almeno fino all’evento “Innovation” che si terrà il 27 settembre, dove conosceremo finalmente le specifiche definitive e complete. Le nuove CPU Intel Raptor Lake dovrebbero essere disponibili nel mese di ottobre, insieme alle schede madri di fascia alta Z790.