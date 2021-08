Intel Raptor Lake, online le prime informazioni sui consumi

Un articolo pubblicato da Igor Lab’s poche ore fa rivela i consumi di nuovi processori di serie 13 di Intel denominati “Raptor Lake”.

La serie per desktop Raprtor Lake-S (in arrivo nel 2022) sostituirà la gamma Alder Lake-S prevista per la fine del 2021, andando a competere con la serie Zen4 di AMD che sarà prodotta a 5nm. La lineup della tredicesima generazione di processori Intel avrà tre diverse esigenze energetiche, in base alla versione del processore: 125W per la serie “K”, 65W per la “Standard” e 35W per le versioni con TDP ridotto per il risparmio energetico.

Una modifica presente sulla nuova serie Raptor Lake-S sarà il Power Limit 4 (PL4), che verrà spostato nella nuova modalità “Reactive”. Questa modalità permetterà al processore di raggiungere frequenze più elevate mantenendo un’alta efficienza energetica su tutti i core. Il PL4 rimarrà comunque un limite energetico con Tau minore o uguale a 10 ms, che verrà raggiunto dal chip durante carichi di lavoro particolarmente impegnativi. Sembra inoltre che il raggiungimento del PL4 porterà ad attivare la protezione contro la sovralimentazione presente nell’alimentatore.

Passando ai consumi energetici, la variante a 125W del processore è così denominata in quanto il Power Limit 1 è configurato appunto a 125W (125W anche per la modalità performance), il PL2 sarà di 188W (253W in performance) e il PL4 di 238W (314W in performance). Il valore del PL4 è infatti minore dei predecessori in quanto è stata introdotta la modalità “Reactive”, mentre i valori dei PL2 sono leggermente aumentati rispetto alla gamma Alder Lake (da 241W a 253W).

Anche nel caso dei consumi per la variante da 65W troviamo un comportamento simile, con un valore PL1 di 65W (65W in performance), PL2 di 133W (219W in performance) e PL4 di 179W (277W in performance). Per concludere, anche la variante da 35W segue lo stesso comportamento: PL1 di 35W (35W in performance), PL2 di 80W (106W in performance) e PL4 di 118W (152W in performance).

CPU 125W (Versione “K”) 65W (Versione “Standard”) 35W (Versione “Low TDP”) Alder Lake PL2 188W (241W Performance) 126W (202W Performance) 78W (106W Performance) Raptor Lake PL2 188W (253W Performance) 133W (219W Performance) 80W (106W Performance) Alder Lake PL4 283W (359W Performance) 195W (311W Performance) 131W (171W Performance) Raptor Lake PL4 238W (314W Performance) 179W (277W Performance) 118W (152W Performance) Percentuale aumento wattaggio massimo PL2 (Alder Lake vs Raptor Lake) +5% +5.5% +2.5% Percentuale aumento wattaggio massimo PL4 (Alder Lake vs Raptor Lake) -19% -9% -11%

Stando a questi primi dati, l’impressione è che le piattaforme Raptor Lake necessiteranno di più energia rispetto ad Alder Lake, a causa del PL2 maggiore. In ogni caso dobbiamo tenere conto che non si tratta di dati ufficiali e che, da qui al rilascio dei processori, questi dati potrebbe cambiare in maniera importante.