Non manca molto all’arrivo dei processori Intel di 14esima generazione Raptor Lake Refresh che, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, non hanno quasi più segreti. Una nuova indiscrezione svela infatti la lineup completa delle famiglie Core i9, Core i7, Core i5 e Core i3, permettendoci di dare uno sguardo a tutti i modelli che arriveranno entro la fine dell’anno.

Iniziando dalla gamma i9, il top di gamma Core i9-14900K sarà affiancato da Core i9-14900KF, Core i9-14900, Core i9-14900F e Core i9-14900T. Tutti i processori avranno configurazione 8 P-core e 16 E-Core, saranno dotati di 36MB di cache L3 e supporteranno nativamente memorie DDR5-5600. A cambiare saranno come sempre i TDP, di 35W per il Core i9-14900T, 125W per il Core i9-14900K e 65W per tutti gli altri, e le frequenze, inferiori ai 6GHz di picco del Core i9-14900K sui chip con TDP inferiore. Diversi anche i prezzi, di cui però al momento non si hanno informazioni, anche se secondo le voci di corridoio saranno più alti rispetto a quelli della passata generazione.

Passando alla famiglia i7, oltre al Core i7-14700K avremo Core i7-14700KF, Core i7-14700, Core i7-14700F e Core i7-14700T. La configurazione dei core vede 8P + 12E, ci sono 33MB di cache L3 e il TDP varia come per la famiglia i9: 125W per il Core i7-14700K, 35W per il Core i7-14700T e 65W per gli altri modelli.

I Core i5 sono divisi invece in due categorie: la famiglia Core i5-14600K, Core i5-14600KF, Core i5-14600, Core i5-14600F e Core i5-14600T segue il filone di Core i7 e Core i9, con TDP diverso ma configurazione dei core e quantità di cache comune (rispettivamente 6P+8E e 24MB di cache), mentre la gamma Core i5-14400, Core i5-14400F, Core i5-14400T e i due Core i5-14500 e Core i5-14500T saranno un mix di die B0 e C0, con configurazioni 6 P-Core + 8 E-Core oppure 6 P-Core + 4 E-Core. I due chip che saranno probabilmente i più richiesti dagli utenti, vale a dire Core i5-14400 e Core i5-14400F, sembra arriveranno rispettivamente in configurazione 6P+8E e 6P+4E: un scelta curiosa, che non solo creerà sicuramente confusione nell’utente finale, ma che renderà la variante -F peggiore in diversi ambiti a causa del numero minore di E-Core.

Novità anche per la famiglia Intel Core i3, che vedrà tre nuovi modelli: Core i3-14100, Core i3-14100F e Core i3-14100T. Tutti avranno solamente 4 P-Core e 12MB di cache L3, mentre il TDP sarà rispettivamente di 60W, 58W e 35W.

Ci saranno infine anche processori “non Core”, i già vociferati Intel 300 e Intel 300T. Entrambi i chip avranno solamente 2 core, 6MB di cache L3, una frequenza di 3,9GHz e TDP configurabile tra 35W e 46W. Sia i Core i3 che i due Intel 300 useranno il die H0.