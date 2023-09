Secondo quanto riportato da Videocardz, in seguito ad uno scoop di fonti interne a Intel, l’azienda di Santa Clara sembra stia pianificando il lancio di una nuova gamma di processori, più precisamente la generazione 14esima destinata alle piattaforme desktop. Sempre secondo i rumor, il debutto avverrà il prossimo 17 ottobre, ma già qualche ora prima non sarà difficile trovare in rete le prime informazioni.

Questa finestra di rilascio riguarda solamente sei modelli, in particolare le serie K e KF, che includono il Core i9-14900K (24 core), il Core i7-14700K (20 core) e il Core i5-14600K (14 core), insieme alle rispettive varianti KF prive di supporto grafico integrato. Tutti questi modelli sono sbloccati e hanno un consumo energetico di 125 W, mentre le varianti della serie non K, con un consumo energetico inferiore a 65 W, dovrebbero essere disponibili intorno al CES 2024 del prossimo anno.

In occasione dell’evento Innovation 2023, ora previsto per il 19 settembre, si prevede che Intel svelerà ulteriori dettagli nonché prodotti tra cui la linea mobile Core 100 Ultra conosciuta, ad oggi, con il nome Meteor Lake. Inoltre, ci si aspetta che Intel possa fornire aggiornamenti sulle GPU Arc, soprattutto alla luce della disponibilità della nuova GPU ACM-G12 e del ritardo di quasi un anno nel lancio della sua GPU Arc A580.

Di seguito riportiamo le specifiche pubblicate su Videocardz; a questo proposito ricordiamo che si tratta di rumor e in quanto tali alcuni valori potrebbero anche differire dalla realtà.