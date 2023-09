Il rivenditore canadese PC-Canada ha recentemente svelato una panoramica dei processori Intel di 14a generazione, inclusi i modelli Core i9-14900K, Core i7-14700K e Core i5-14600K, fornendo anche dei prezzi preliminari, che hanno attirato l’attenzione un po’ di tutti.

Iniziando proprio con i prezzi, secondo PC-Canada, l’Intel Core i9-14900K è quotato a partire da $795 CAD (550,24€), mentre l’Intel Core i7-14700K viene offerto a $559 CAD (386,90€) e l’Intel Core i5-14600K a $415 CAD (287,23€).

Tuttavia, la vera sorpresa è emersa quando sono cominciate le, ovvie, comparazioni di questi prezzi con quelli delle generazioni precedenti. Risulta che i prezzi dei processori Intel di 14a generazione presentano un aumento molto modesto rispetto ai loro predecessori di 13a generazione. Ad esempio, l’Intel Core i9-14900K è quotato a $833,99 CAD, segnando un aumento del 3% rispetto all’Intel Core i9-13900K. Analogamente, l’Intel Core i7-14700K è offerto a $597,99 CAD, con un incremento del 2% rispetto all’Intel Core i7-13700K. Infine, l’Intel Core i5-14600K viene quotato a $453,99 CAD, registrando un aumento del 4% rispetto all’Intel Core i5-13600K.

Questi aumenti di prezzo possono sembrare contenuti, soprattutto se si considera che alcune precedenti indiscrezioni avevano suggerito un aumento del 15% rispetto alle generazioni precedenti, tuttavia, è importante sottolineare che questi prezzi sono ancora preliminari e potrebbero subire variazioni prima del lancio ufficiale, oltre a essere in Dollari Canadesi e, quindi, subire variazioni di nazione in nazione in base alle varie tasse da aggiungerci. Ciò nonostante, sembra che Intel stia cercando di mantenere i prezzi dei processori desktop di 14a generazione molto più competitivi rispetto alle generazioni precedenti.

Photo Credit: Intel

Oltre ai prezzi, è interessante dare un’occhiata alle specifiche dei nuovi processori Intel di 14a generazione:

– Intel Core i9-14900K: Questo modello di punta offre 16 core e 32 thread in una configurazione 8+16. Ha una cache L2/L3 di 32/36 MB e un TDP base di 125W (con un picco di 253W con PL2). Le velocità di clock spaziano da 3,2 GHz in modalità base a un impressionante 6,0 GHz con Thermal Velocity Boost. Questo rappresenta un aumento di frequenza di +200 MHz rispetto all’Intel Core i9-13900K.

– Intel Core i7-14700K: Questo processore è dotato di 20 core e 28 thread in una configurazione 8+12, che rappresenta un notevole miglioramento rispetto al suo predecessore. La cache intelligente è di 33 MB, e le velocità di clock vanno da 3,4 GHz a 5,6 GHz con TBMT3. Anche in questo caso, c’è un aumento di +200 MHz rispetto all’Intel Core i7-13700K.

– Intel Core i5-14600K: Il Core i5-14600K presenta una configurazione 6+8 con 14 core e 20 thread. La cache L2/L3 è di 20/24 MB, e le velocità di clock sono comprese tra 3,5 GHz in modalità base e 5,3 GHz con un aumento di +200 MHz rispetto al Core i5-13600K.

Inoltre, questi processori supporteranno moduli di memoria DDR5 più veloci, avranno un consumo energetico più elevato (vicino ai 300W) e saranno compatibili con le schede madri dotate di socket LGA 1700/1800 già esistenti. Il loro lancio è previsto, attualmente, per ottobre 2023.