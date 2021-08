Intel Raptor Lake-S: lineup, specifiche e roadmap finiscono online

Sono state da poco diffuse da AdoredTV le specifiche e la lineup completa della futura generazione di CPU Intel Raptor Lake-S (13esima generazione in arrivo nel 2022), basate sull’architettura ibrida Raptor Cove e Gracemont.

La tredicesima generazione di processori Intel andrà a sostituire la famiglia di processori Alder Lake-S in arrivo entro fine 2021, introducendo due nuove architetture per i core: quelli basati su architettura Raptor Cove (successore di Willow Cove) saranno i più performanti, mentre i Gracemont (successori di Atom) saranno quelli incentrati sull’efficienza energetica.

Photo credit: AdoredTV

Lineup

La lineup sarà divisa in tre famiglie: la serie di SKU “Enthusiast K” da 125W, la serie “Mainstream” da 65W e la serie “Low Power” da 35W. Partendo dalle unità più performanti, troviamo il Core i9 della serie K con un totale di 24 core (8 con architettura Raptor Cove affiancati da 16 con architettura Gracemont), 32 thread e 36MB di cache, seguito dalla serie di i7 e i5 sempre versione K che avranno rispettivamente 16 cores e 24 thread (8 Raptor Cove e 8 Gracemont con 30MB di cache) e 14 core e 20 thread (6 Raptor Cove e 8 Gracemont con 24 MB di cache).

Seguiranno poi gli i5 della serie S con 10 core e 16 thread (6 Raptor Cove e 4 Gracemont con 21 MB di cache) e gli i3 di serie S con 4 core e 8 thread (4 Raptor Cove con 12MB di cache). Verrà proposta anche la serie S Pentium con 4 core e 4 thread (2 Raptor Cove e 6MB di cache) per la fascia più economica di processori. La GPU Integrata sarà una versione migliorata della serie Xe e avrà 32 EU (256 core) per i processori di fascia alta, mentre per alcuni core versione i5 e Pentium avranno GPU integrate con 24 o 16 EU.

Specifiche piattaforma

Dovrebbe essere introdotta una nuova cache L2 chiamata “Game Cache” che punterà a migliorare le prestazioni in gioco, inoltre i processori Raptor Lake-S dovrebbero raggiungere frequenze di picco circa 200MHz più alte in Turbo Boost. Considerando che la serie Alder Lake toccherà i 5,3 GHz, i nuovi processori dovrebbero quindi toccare i 5,5 GHz. Per quanto riguarda le memorie, saranno supportate DDR5 fino a 5600 Mbps e LPDDR5(X) fino a 6500 Mbps. Per conclundere, i die dovrebbero avere tre diversi formati: “Large” per quelli composti da 8 core Raptor Cove e 16 core Gracemont, “Mid” per quelli con 8 Raptor Cove e 8 Gracemont, “Small” per quelli con solamente 6 core Gracemont.

Consumi energetici

Come già raccontato in un’indiscrezione di qualche giorno fa, i processori Raptor Lake-S avranno dei consumi differenti rispetto ai predecessori Alder Lake. Il valore PL2 sarà leggermente più alto, passando dai 188W e 241W in performance per la versione a 125W di Alder Lake, ai 188W e 253W in performance per le soluzioni Raptor Lake-S. I valori di riferimento del PL4 sono invece più bassi (quasi -20% per la serie 125W, -9% per i 65W e -11% per i 35W); ad esempio, per i processori più performanti di Alder Lake abbiamo 283W e 359W in performance, mentre Raptor Lake-S si ferma a 238W e 314W in modalità performance. Lo stesso comportamento si riscontra nelle CPU da 65W e 35W.