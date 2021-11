Intel Raptor Lake-S sarà compatibile con le DDR4?

La scorsa estate sono comparse in rete le specifiche e la lineup completa della futura linea di CPU Intel Raptor Lake-S, la quale costituirà la tredicesima generazione Core prendendo il posto dell’attuale Alder Lake. Anche in questo caso si tratterà di un’architettura ibrida che combinerà core Raptor Cove ad alte prestazioni e core Gracemont ad alta efficienza. La gamma dovrebbe essere suddivisa in tre famiglie, da quella “Enthusiast K” da 125W a quella “Mainstream” da 65W per finire con quella “Low Power” da 35W. Dovrebbe essere introdotta una nuova cache L2 chiamata “Game Cache” che punterà a migliorare le prestazioni in gioco e, inoltre, i processori Raptor Lake-S dovrebbero raggiungere frequenze di picco circa 200MHz più alte in Turbo Boost.

A quanto pare, stando a Moore’s Law Is Dead, Raptor Lake-S continuerà a supportare le memorie DDR4, così come Alder Lake, offrendo un’alternativa più economica alle ancora costose DDR5, utile soprattutto in un periodo flagellato dalla mancanza cronica di semiconduttori come quello attuale. Inoltre, dovrebbe essere mantenuta la piena compatibilità con le schede madri basate sul chipset Z690 e sui futuri H670/B660 e H310. Questa è sicuramente una buona notizia per tutti coloro che decideranno di passare a Raptor Lake-S continuando ad utilizzare motherboard e memorie già impiegate per Alder Lake.

Raptor Lake will support DDR4. Some people might say "duh", but I have seen a conspiracy theory going around that Intel would obsolete DDR4 mobos when Raptor Lake launches. No, they won't. Rest easy DDR4 Alder Lake buyers 😊. — Moore's Law Is Dead (@mooreslawisdead) November 8, 2021

Ovviamente, come di consueto, queste informazioni non sono ufficiali e vanno trattate come semplici rumor. Per il momento, non ci rimane altro che attendere ancora qualche mese per saperne di più. Ricordiamo che i processori Raptor Lake dovrebbero debuttare sul mercato alla fine del 2022, andandosi a scontrare con i nuovi Ryzen basati sull’architettura Zen 4 del concorrente AMD.