Intel ha fatto grandi passi in avanti nel mercato delle schede video dedicate, grazie alla nuova serie Arc Alchemist per notebook e desktop. Infatti, secondo Jon Peddie Research, l’azienda ha aumentato in maniera consistente la sua quota di mercato nel settore dei processori grafici indipendenti in meno di un anno. Allo stato attuale, NVIDIA continua a dominare con oltre l’80%.

Nel quarto trimestre del 2022, solo 13 milioni di schede dedicate per desktop, notebook e PC embedded sono state spedite dai tre principali fornitori di processori grafici, ovvero AMD, Intel e NVIDIA, rispetto ai 26 milioni dello stesso periodo nel 2021, a causa della debole domanda di PC. NVIDIA ha mantenuto il suo status di leader mondiale del settore, mentre la quota di mercato di AMD è scesa al 9% e quella di Intel è aumentata al 9% dal 5% del trimestre precedente.

Photo Credit: Jon Peddie Research

Magrado questi numeri, la stima della quota di mercato di Intel si basa sui suoi bilanci e sugli ASP dell’azienda, quindi potrebbe non essere del tutto accurata. Infatti, AMD è molto probabile che superi Intel a livello di vendite vere e proprie. Tuttavia, il successo di Intel nel mercato delle schede video dedicate non deve essere sottovalutato.

L’azienda, dopo essere stata il principale fornitore di processori grafici integrati per molti anni, è tornata sul mercato delle GPU dedicate solo alla fine del 2020 con un’offerta iniziale non molto competitiva, sebbene l’Iris Xe Max sia riuscita a conquistare alcune quote di mercato. Solo con l’introduzione della gamma Arc Alchemist, il colosso di Santa Clara è stata capace di ottenere molte più collaborazioni con i produttori di computer portatili.

Il mercato delle schede grafiche è altamente competitivo e in continua evoluzione, quindi la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro Tuttavia, l’aumento della quota di mercato di Intel dimostra che la società sta facendo progressi nella competizione con gli altri fornitori di processori grafici.