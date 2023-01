Intel ha pubblicato dei risultati finanziari piuttosto negativi per il suo quarto trimestre dell’anno fiscale 2022, durante il quale è stato registrato un fatturato di 14 miliardi di dollari, con un calo del 32% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il margine lordo dell’azienda è sceso al 39,2%, il più basso degli ultimi anni. In pratica, l’azienda ha avuto un calo di 664 milioni di dollari nel trimestre, un valore vicino alla più grande diminuzione trimestrale di sempre. Per l’intero anno, il fatturato di Intel è stato di 63,1 miliardi di dollari, in calo del 20% rispetto all’anno precedente, con un margine lordo del 42,6% e un utile netto di 8 miliardi di dollari, in calo del 60% rispetto all’anno precedente.

La divisione Client Computing Group di Intel, che rappresenta la maggior parte delle entrate dell’azienda, ha guadagnato 6,6 miliardi di dollari, con un calo rispetto ai 10,3 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente, portando circa 700 milioni di dollari di profitto non-GAAP. L’azienda attribuisce il calo dei ricavi alla debolezza della domanda di PC nel settore consumer e dell’istruzione e alla riduzione delle scorte degli OEM.

Photo Credit: Intel

Photo Credit: Intel

Il gruppo Datacenter and AI di Intel ha registrato un calo del fatturato a 4,3 miliardi di dollari, con una redditività pari a 0,4 miliardi di dollari, probabilmente causato dalla riduzione della domanda di server e alla pressione concorrenziale di AMD. Il gruppo Accelerated Computing Systems and Graphics Group (AXG) ha perso 441 milioni di dollari, mentre il Network and Edge Group (NEX) ha registrato un calo nella redditività passando dai 352 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2021 ai 58 milioni di dollari nel quarto trimestre del 2022.

I servizi Intel Foundry hanno registrato un aumento del fatturato del 30%, ma hanno generato una perdita operativa di 31 milioni di dollari. MobileEye, invece, ha registrato un aumento del fatturato del 59% e ha generato 210 milioni di dollari di utili netti. Intel non ha fornito previsioni di fatturato per l’intero anno e prevede un calo di quest’ultimo e del margine lordo nel primo trimestre del 2023 a causa dell’aggressiva correzione delle scorte da parte degli OEM di PC e dei produttori di server.

L’azienda afferma che sta lavorando per raggiungere i suoi obiettivi strategici nonostante le sfide, adeguando i costi operativi e riducendo il personale. Pat Gelsinger, CEO di Intel, ha commentato: