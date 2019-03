Intel mostra alcuni rendering della scheda video Xe. Sarà così?

Il designer Christiano Siqueira mostra nuove rendering della futura scheda video Intel, direttamente dalla conferenza dell'azienda alla GDC 2019.

Come sarà il design della scheda video di Intel in arrivo nel 2020? Nessuno lo sa, probabilmente nemmeno Intel stessa in questo momento, ma qualche tempo fa il designer Christiano Siqueira pubblicò di sua iniziativa alcuni rendering per ispirare la casa di Santa Clara.

Evidentemente all’azienda il lavoro di Siqueira dev’essere piaciuto molto, perché nel corso della sua presentazione alla Game Developers Conference 2019 lo stesso Siqueira ha mostrato nuovi rendering per introdurre l’arrivo il prossimo anno delle soluzioni Intel Xe.

I nuovi rendering farebbero parte di una collezione ben più vasta su cui Siqueira starebbe lavorando (vi sarebbero altri nove design), quindi il prodotto finale potrebbe apparire totalmente differente. Uno dei render mostra una scheda video dedicata Intel con un dissipatore blower a singola ventola e un aspetto minimalista.

Una delle immagini ricorda invece il progetto di Optane SSD 905P, l’SSD attualmente al vertice dell’offerta dall’azienda statunitense. C’è anche spazio per il rendering della parte posteriore di uno dei tanti progetti di Siqueira. Quale vi piace di più? Vorreste che uno di questi diventasse quello finale delle schede video Intel? Fatecelo sapere nei commenti.

Ovviamente qui siamo nel campo dei gusti personali, e non serve che ci ricordiate che alla fine dei conti più che l’aspetto saranno prestazioni, caratteristiche, rumorosità, consumi e prezzo a determinare il successo o l’insuccesso di Intel Xe.

Di questi aspetti però l’azienda non è ancora pronta a parlarne, quindi non ci resta che sognare guardando i rendering e sperare che la “profezia” del cofondatore di Alienware non si avveri. Oggi più che mai il settore grafico ha bisogno di rinnovata concorrenza e un terzo incomodo subito competitivo è proprio quello che servirebbe.