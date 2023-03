Intel ha ottenuto un risultato significativo nella riduzione delle dimensioni dei propri driver grafici, che si traduce in un miglioramento notevole per gli utenti. Il team di ingegneri software dell’azienda aveva il compito di ridurre il peso del pacchetto dei driver, originariamente di 1,3GB, e, a quanto pare l’obiettivo è stato raggiunto appieno.

Grazie all’adozione di algoritmi di compressione più avanzati, il team è riuscito a portare le dimensioni del pacchetto a “soli” 604MB, in pratica la metà rispetto a prima. Nonostante questa sostanziale riduzione, le dimensioni del driver rimangono piuttosto elevate, ma ora si trovano in linea con quelle dei diretti rivali AMD (599MB) e NVIDIA (859MB). È importante sottolineare che i driver per le GPU di Intel e AMD supportano sia le schede grafiche desktop che mobile, mentre NVIDIA offre due pacchetti separati per ciascuna categoria.

Photo Credit: Intel

Intel ha affermato:

Le cose buone vengono in piccoli pacchetti – il pacchetto di driver grafici Intel Arc, in particolare. Quest’ultima release del driver è superiore al suo peso, scendendo a 604MB da quasi il doppio quando le GPU Intel Arc per desktop sono state lanciate a ottobre. I nostri ingegneri hanno messo a dieta il vecchio pacchetto dei driver da 1,3GB con algoritmi di compressione più intelligenti. Questo significa aggiornamenti più rapidi, in modo che possiate giocare ancora prima e con un minor consumo di banda, il tutto senza compromessi in termini di prestazioni o funzionalità.

Oltre a ciò, i nuovi driver 4255 WHQL per le GPU Intel Arc offrono il supporto per il remake di Resident Evil 4 (lanciato oggi) e introducono ottimizzazioni delle prestazioni per: Marvel’s Guardians of the Galaxy, Counter-Strike: Global Offensive per i laptop con GPU Intel Arc, Blender – Material Preview viewport mode, D5 Render, Conqueror’s Blade e Portal RTX.