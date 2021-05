Intel rimane il più grande produttore di chip al mondo, ma AMD guadagna posizioni

Sebbene le sue entrate siano diminuite nel primo trimestre, secondo IC Insights Intel rimane ancora il più grande fornitore di chip al mondo per fatturato, superando concorrenti come Samsung e TSMC. Facciamo inoltre notare che AMD ha aumentato significativamente le sue vendite durante i primi mesi di quest’anno ed è ora una delle prime 15 aziende di semiconduttori al mondo.

La domanda di personal computer e chip è cresciuta in modo significativo, quindi non sorprende che le vendite delle prime 15 società di semiconduttori siano aumentate del 21% su base annua. Intel è leader del mercato con 18,676 miliardi di dollari, ma le sue vendite di semiconduttori sono state inferiori del 4% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Samsung ha conquistato il secondo posto con 16,152 miliardi, mentre TSMC occupa il gradino più basso del podio con 12,911 miliardi. Samsung, che è il più grande fornitore al mondo di memorie 3D NAND e DRAM, da anni sfida Intel per la supremazia nel mercato dei chip. A volte, Samsung può detronizzare Intel quando i prezzi delle memorie sono in aumento, ma non è stato così nel primo trimestre del 2021.

AMD e MediaTek sono i due nuovi arrivati ​​nella top 15 delle aziende di semiconduttori. AMD ha aumentato in modo significativo le spedizioni delle sue CPU per server e desktop ad alte prestazioni, quindi i suoi ricavi nel primo trimestre sono stati pari a 3,445 miliardi di dollari, in crescita del 93% anno su anno. Nel primo trimestre del 2021, AMD si è classificata all’undicesimo posto tra le maggiori società di semiconduttori al mondo, mentre le vendite di MediaTek hanno raggiunto 3,849 miliardi di dollari, con un aumento del 90% anno su anno. AMD e MediaTek hanno sostituito HiSilicon di Huawei e la divisione chip di Sony nella Top 15.

L’elenco dei primi 15 leader nelle vendite di semiconduttori include produttori di CPU, GPU e SoC, memorie, chip speciali, giganti delle telecomunicazioni e fornitori a contratto di semiconduttori. La lista include otto società con sede negli Stati Uniti, due della Corea del Sud, Taiwan ed Europa e una giapponese.