Intel, rivelata la mascotte di Alchemist

In occasione dell’evento Architecture Day 2021, Intel ha finalmente parlato delle sue prossime schede grafiche indirizzate ai videogiocatori, conosciute in precedenza come Xe-HPG (High Performance Gaming) ed ora note come “Alchemist“, le quali saranno disponibili dal primo trimestre del 2022. Realizzate con il processo produttivo a 6nm di TSMC, le schede puntano alla fascia alta del mercato, con tanto di unità dedicate per l’IA e Ray Tracing, così come i più importanti competitor (NVIDIA e AMD) del settore. La compagnia di Santa Clara ha inoltre promesso di ottimizzare ulteriormente i suoi driver, così da essere pronti a supportare al meglio tutti i videogiochi in commercio e le maggiori API come DirectX 12 Ultimate e Vulkan, oltre ai principali game engine come Unreal Engine e Unity.

Credit: Intel

E non è tutto! Infatti, Intel ha recentemente presentato anche la mascotte ufficiale della sua linea di schede grafiche. Così come spiegato dai colleghi di HotHardware, e successivamente riportato da TweakTown, gli alchimisti “si affidano alla loro intuizione e conoscenza delle pozioni e delle metallurgia per creare efficaci potenziatori da semplici elementi, erbe e altri materiali di fabbricazione e svolgono un ruolo di supporto in quasi tutti i giochi in cui si trovano“.

Ricordiamo che ARC Alchemist è solo la prima GPU Xe-HPG. Dopo di essa, giungeranno anche Xe² HPG, chiamata Battlemage, e successivamente Xe³ HPG “Celestial” e Xe Next “Druid”, quindi l’arrivo della compagnia di Santa Clara nel campo delle schede grafiche dedicate ad alte prestazioni non sarà solo una comparsa. Infine, rammentiamo che, stando a quanto riportato da Phoronix, Intel Alchemist supporterà il nuovo standard DisplayPort 2.0 che, offrendo una larghezza di banda di 80Gb/s, consente di arrivare fino alla risoluzione 16K con HDR o gestire il 4K 144Hz con HDR.