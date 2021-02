Intel Rocket Lake, come se la cava il Core i5-11600K in Geekbench 5?

Con l’avvicinarsi della commercializzazione delle nuove CPU Intel basate sull’architettura Rocket Lake, varie persone in tutto il mondo hanno avuto modo di mettere già le mani su alcuni esemplari di questa serie e, recentemente, è stato effettuato il test di un Core i5-11600K in Geekbench 5 (come individuato da @Leakbench). Secondo la scheda tecnica memorizzata nel database dell’applicazione, il Core i5-11600K offrirà sei core e dodici thread ed avrà una frequenza di base di 3,9GHz, raggiungendo un massimo di 4,9GHz in Boost. Sin qui, niente di particolarmente sorprendente, dato che si tratta di caratteristiche piuttosto prevedibili.

Purtroppo, i risultati ottenuti sono stati piuttosto deludenti, ma va tenuto in considerazione che il test è stato effettuato accoppiando il processore a memorie DDR4-2133, piuttosto inadatte a sfruttare appieno il processore. Infatti, il Core i5-11600K ha ottenuto 1.565 punti nel test a thread singolo e 6.220 in quello multi-thread. In particolare, colpisce in negativo il comparto multi-thread, dato che anche il vecchio Ryzen 5 3600 di AMD ha battuto il 10600K del 7,6% (equivalente a circa 400 punti). Tuttavia, quando si tratta di prestazioni single-thread il 11600K si è comportato decisamente meglio, sebbene sia ancora la CPU più lenta tra tutti i modelli Rocket Lake e le AMD Zen 3 conosciuti fino ad oggi. Fortunatamente, il 11600K ottiene una vittoria importante contro i processori Comet Lake-S, come il 10900K che ha superato con uno scarto dell’11%.

Ricordiamo ancora una volta di prendere questi risultati, di certo non definitivi, con il dovuto scettiscismo, soprattutto considerando le lenti memorie utilizzate che ne hanno certamente limitato il potenziale. Il lancio delle CPU Intel Rocket Lake è previsto per il prossimo mese, quindi potremo presto effettuare test accurati sulle versioni finali dei chip in modo da verificare i loro punti di forza.