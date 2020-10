Intel Rocket Lake, ecco i primi test su una MSI Z590-A PRO

Nella giornata di ieri, Intel ha diffuso alcune informazioni inerenti alla sua prossima generazione di CPU desktop, conosciuta come Rocket Lake. Come abbiamo già avuto modo di riferirvi, i processori Rocket Lake avranno core basati sulla nuova architettura Cypress Cove e dovrebbero offrire miglioramenti a livello di prestazioni IPC a doppia cifra, fino a 20 linee PCIe 4.0 per una maggiore flessibilità delle configurazioni, GPU integrata basata su Xe-LP, nuove funzionalità di overclocking per un’elaborazione più flessibile, supporto Deep Learning Boost e VNNI ed altro ancora.

Ovviamente, non vediamo l’ora di avere tra le mani i prodotti così da verificare le dichiarazioni della compagnia di Santa Clara, ma, a quanto pare, qualcuno ha già condotto qualche test preliminare su una scheda madre MSI Z590-A PRO-12VO. La CPU in esame era un Core i9-11900K ES, indicata con un clock di base di 3,4GHz e boost clock di 4,2GHz e dotata di otto core e sedici thread, accompagnata da 32GB di memoria DDR4-2667 e un hard disk da 160GB WD Blue.

Leggi anche: Nuove anticipazioni su Rocket Lake e Cypress Cove da Intel

La tabella riassuntiva sottostante, riportata dai colleghi di Wccftech, riassume i risultati dei test comparandoli anche con la precedente generazione.

CPU Name Intel Core i7-10700K @ 5.1 GHz Intel Core i9-10900K @ 5.3 GHz Intel Core i9-11900K? @ 4.2 GHz Versus i7-10700K Versus i9-10900K 1-Core 148 152 179 21% più veloce 18% più veloce 2-Core 292 302 368 26% più veloce 22% più veloce 4-Core 567 599 682 20% più veloce 14% più veloce 8-Core 1045 1156 1115 7% più veloce 3.6% più lenta 64-core 1553 1988 1623 4% più veloce 22% più lenta

Come potete vedere, a quanto pare la CPU Rocket Lake in esame è fino al 21% più veloce della precedente, soprattutto in carichi single core, il che confermerebbe il miglioramento “a doppia cifra” di cui ha parlato Intel. Per quanto riguarda le performance multi-core, sicuramente il processore è limitato dalla velocità di boost clock inferiore rispetto al passato, ma questo è, con molta probabilità, dovuto solo all’esemplare in questione, ancora un Engineering Sample.

Ricordiamo che i processore Intel Rocket Lake dovrebbero debuttare sul mercato nel corso del primo trimestre del prossimo anno.