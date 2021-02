Intel Rocket Lake, niente supporto su H410 e B460? Ecco come risolvere il problema!

Nonostante Intel non abbia ancora comunicato ufficialmente la data d’uscita della sua prossima generazione di CPU per sistemi desktop, conosciuta con il nome in codice Rocket Lake, la compagnia di Santa Clara ha annunciato, direttamente sul suo sito, che i chipset B460 e H410 non supporteranno i nuovi processori, a differenza dei prodotti basati sulla serie 500, oltre alle motherboard Z490 e H470 che avranno bisogno semplicemente dell’installazione di nuovo BIOS. Tuttavia, sembra che diversi produttori abbiamo già pensato a come risolvere il problema, tra i quali troviamo Gigabyte.

Infatti, l’azienda commercializzerà nuove versioni delle sue schede madri H410 e B460 equipaggiate con il chipset H470. Sul sito web del produttore sono già apparse le H410 DS2V V2 e H410M S2H V2, che, nelle specifiche, indicano l’impiego dell’H470 al posto dei chipset passati che non saranno in grado di supportare Rocket Lake. Dato che sicuramente Gigabyte stava lavorando presumibilmente a questa sostituzione da tempo, supponiamo che Intel non abbia problemi con i produttori che utilizzeranno questo stratagemma.

Sappiamo che a volte le revisioni di un prodotto già presente in commercio non si rivelano all’altezza delle aspettative. Tuttavia, in questo caso, le nuove schede madri H410 e B460 offriranno la possibilità a molti consumatori di effettuare un upgrade economico per sfruttare i processori Rocket Lake, senza dover necessariamente acquistare una più costosa scheda madre dotata di chipset serie 500.

Ricordiamo che H510 non costituisce un evoluzione importante rispetto all’H410, offrendo solamente in più il supporto integrato alle reti WiFi 6 ed un firmware ME più recente. Invece, il chipset B560, rispetto al predecessore, permetterà di effettuare l’overclock delle memorie, una funzione rimossa da Intel sui chipset di fascia media fino ad ora.