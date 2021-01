Intel Rocket Lake-S arriveranno a fine marzo? Ecco una conferma

Secondo quanto riferito sui forum Danawa, un rappresentante della nota compagnia taiwanese MSI ha condiviso alcune informazioni interessanti sui processori Intel Rocket Lake-S di undicesima generazione. Da allora, l’azienda ha modificato la sua risposta (come avvistato da @harukaze5719), ma a corredo della notizia trovate uno screenshot del messaggio originale. Molte voci affermano che Intel potrebbe annunciare Rocket Lake-S al CES 2021, ma che i processori probabilmente arriveranno sul mercato solo qualche mese più tardi. Secondo la dichiarazione, i chip Rocket Lake-S non saranno disponibili al pubblico fino alla fine di marzo, dando una certa credibilità ai precedenti rumor.

Credit: Forum Danawa

Nel frattempo, resta da vedere se c’è un qualche fondo di verità inerente alla voce secondo la quale Intel avrebbe dato ai produttori di schede madri il via libera per annunciare le loro nuove proposte basate sui chipset Z590, B560 e H510 l’11 gennaio. Sebbene sia scontato che i chip Comet Lake di attuale generazione saranno compatibili con i nuovi chipset, un lancio anticipato delle motherboard non sembra avere molto senso dato che i nuovi processori non arriveranno prima della prossima primavera.

Inoltre, la dichiarazione conferma anche che le attuali schede madri della serie 400, inclusi i chipset H410, B460 e Z490, supporteranno Rocket Lake-S. La notizia di certo non ci sorprende, considerando che altri produttori di schede madri, come ASRock e Biostar, stanno già promuovendo la retrocompatibilità con le schede madri della serie 400.

Credit: Forum Danawa

Come previsto, le motherboard della serie 400 richiederanno un semplice aggiornamento del firmware per attivare la compatibilità con i nuovi chip Rocket Lake-S, che ancora un volta utilizzeranno il socket LGA1200. Secondo la dichiarazione, MSI darà la priorità alle schede madri Z490 e a seguire si occuperà della diffusione di firmware aggiornati anche per le altre. Naturalmente, la società prevede di aggiornare tutte le sue schede madri della serie 400 prima del lancio di Rocket Lake-S a marzo.