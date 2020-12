Intel saluta il 2020 ricordando i propri traguardi

Il 2020 è ormai quasi giunto al termine e sembra che persino Intel si sia fatta prendere dalla nostalgia che solitamente accompagna l’arrivo di un nuovo anno. L’azienda americana ha pubblicato un video in cui celebra il proprio viaggio nel tentativo di migliorare le proprie fonderie e i vari processi produttivi necessari alla creazione dei chip che ben conosciamo.

Nel comunicato stampa pubblicato sul proprio sito web, Intel ricorda i traguardi raggiunti negli ultimi anni e soprattutto durante questo sciagurato 2020 che ha cambiato il modo di vivere di tutti noi, in un modo o nell’altro.

L’azienda americana ha affermato di aver duplicato la propria capacità di produzione nei propri nodi combinati a 14nm e a 10nm in risposta all’incredibile richiesta del mercato negli ultimi anni. Per fare questo, l’azienda ha dovuto trovare modi innovativi per fornire una maggiore produzione all’interno della capacità esistente attraverso progetti di miglioramento del rendimento e significativi investimenti nell’espansione della capacità.

“Negli ultimi tre anni abbiamo raddoppiato la nostra capacità di produzione di wafer e questo è stato un investimento significativo. Stiamo andando avanti, non ci fermiamo… Continuiamo a investire nella capacità della fabbrica per assicurarci di poter stare al passo con le crescenti esigenze dei nostri clienti“, afferma Keyvan Esfarjani, vicepresidente senior e direttore generale della produzione e delle operazioni di Intel.

Ricordiamo che nel 2020 Intel ha introdotto nuove serie di prodotti a 10nm come i processori Intel Core di 11a generazione, Tiger Lake, e Intel Atom P5900, SoC per stazioni base wireless. Inoltre, l’azienda ha annunciato la tecnologia SuperFin 10nm, la quale secondo Intel ha consentito il più grande miglioramento intranode nella storia di Intel e offre miglioramenti delle prestazioni paragonabili a una transizione di nodo completa.

Esfarjani ha spiegato: “Il progresso dei 10nm sta procedendo abbastanza bene. Abbiamo tre operazioni di produzione ad alto volume che stanno procedendo a pieno ritmo per vedere come possiamo fare di più, meglio e più velocemente per continuare a supportare i nostri clienti“.