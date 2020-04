Intel sarebbe pronta a proporre il bundle “Accelerate your Game”

Nvidia e AMD da un paio di anni offrono, a fronte di un acquisto di determinate CPU o GPU, bundle di videogiochi; secondo alcune indiscrezioni, recentemente Intel sarebbe al lavoro per offrire, a chi acquista un processore Intel i5 o superiore, un nuovo bundle chiamato “Accelerate your Game” che comprende videogiochi, software e servizi. Le informazioni relative a cosa conterrà precisamente il bundle non sono ancora state annunciate in via ufficiale, tuttavia Overclockers UK ha “scoperto” qualche prodotto che sarà incluso.

Per quanto riguarda i servizi troviamo un mese di Origin Acces, servizio offerto da Electronics Arts che permette l’accesso al Vault (contiene una moltitudine di giochi disponibili sulla piattaforma Origin), 10 ore di accesso anticipato per tutti i nuovi titoli in uscita e il 10% di sconto su tutti gli acquisti dal negozio EA per la versione Basic.

Inclusi nel bundle abbiamo poi videogiochi come Halo Wars 2, Dungeons 3, Hitman 2 e Gears of Tactics, ma anche i DLC di The Cycle (nuovo gioco free to play sviluppato da YAGER con elementi sia PvP che PvE, disponibile sullo store Epic Games) e contenuti in gioco per World of Tanks.

Sul lato Software troviamo invece Corel Painters Essentials 7, software per chi vuole mettersi alla prova con il disegno al computer dove troviamo implementati algoritmi basati sull’Intelligenza Artificiale, per dipingere delle fotografie. Sarebbe presente infine anche una licenza per VideoStudio Pro 2019, valido software per editare le clip delle migliori giocate e condividerle su YouTube o con gli amici.

Questa promozione dovrebbe essere annunciata a breve da Intel e dovrebbe terminare con la fine di Settembre.