Le nuove schede grafiche Arc Alchemist di Intel, che debutteranno nei mercati globali entro la fine dell’estate, apporteranno diverse novità per quanto riguarda diverse opzioni grafiche. L’azienda di Santa Clara ha sviluppato la proprie tecnologie sia per il supersampling, con XeSS, che per il ray tracing e altre funzionalità per l’attenuazione dei comuni artefatti come il tearing: un fenomeno causato dalla frequenza di fotogrammi diversa dalla frequenza di aggiornamento del monitor, quando la sincronia verticale è disattivata.

Proprio in occasione dell’evento Intel Vision svolto qualche settimana fa, dove è anche stato svelato dal vivo un esemplare di CPU Meteor Lake, l’azienda ha mostrato una soluzione volta a nascondere il fenomeno del tearing su monitor con refresh rate bloccato. Questa prende il nome di Smooth Sync e verrà introdotta sia su dekstop che su notebook dotati di schermo con frequenza di aggiornamento fissa, o che non supporta la tecnologia Adaptive Sync. Lo scopo è dare la possibilità di tenere disattivato il V-Sync, in modo da poter beneficiare di un input lag più ridotto possibile durante le sessioni di gioco.

Fonte: Intel VIsion

La tecnologia sviluppata da Intel offusca con un leggero filtro dithering le “righe” causate dal tearing. L’azienda vuole in questo modo offrire la minor latenza possibile anche sui portatili di fascia economica, grazie al minor impatto che questo filtro ha sull’input lag rispetto la tradizionale tecnologia di sincronia verticale. Smooth Sync sarà un’opzione attivabile a livello software dall’interfaccia del driver Arc Control e sembra sarà un’esclusiva delle GPU Arc Alchemist, almeno per ora.

Intel ha nel frattempo mostrato per la prima volta dal vivo, all’evento IEM di Dallas, una Arc Limited Edition. La scheda era disposta in verticale su una base rotante all’interno di una teca, l’azienda non ha tuttavia fatto alcuna dimostrazione sulle performance. Trovate informazioni e foto all’interno del nostro articolo dedicato.