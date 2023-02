Intel sta per lanciare due nuovi processori facenti parte della famiglia Raptor Lake: Core i5-13490F e Core i7-13790F. Già in passato, l’azienda di Santa Clara aveva reso disponibile il Core i5-12490F “Black Edition” con architettura Alder Lake in esclusiva per il mercato cinese. In questo caso, il Core i5-13490F rappresenta il successore del Core i5-12490F, mentre il Core i7-13790F costituisce una vera e propria novità.

Tuttavia, entrambi potrebbero appartenere alla serie “Black Edition” in quanto vengono distribuiti all’interno di scatole nere al posto di quella usuale blu del marchio e non includono un dissipatore. Inoltre, essendo chip della serie F non hanno grafica integrata e devono essere abbinati a una scheda grafica dedicata. Entrambi i chip potrebbero essere il risultato degli sforzi di Intel per il riciclaggio di die non perfettamente aderenti agli standard di altre CPU più potenti e/o dotate di GPU integrata funzionante.

Negli screenshot pubblicati dall’utente Twitter wxnod possiamo vedere che CPU-Z indica che il Core i5-13490F possiede una configurazione a 10 core (6 P-Core, 6 E-core) e 16 thread, la medesima del Core i5-13400F standard. Inoltre, sembra che il processore abbia un boost clock di 4,8 GHz, con un incremento di 200MHz rispetto al Core i5-13490F. Infine, la cache L3 del Core i5-13490F ha una capienza maggiore di 4MB rispetto al Core i5-12490F, il che lo pone sullo stesso piano del Core i7-13700F. Terminiamo la carrellata di specifiche dicendo che il Core i5-13490F e il Core i7-13790F hanno un PBP (Processor Base Power) di 65W, mentre l’MTP (Maximum Turbo Power) è sconosciuto. Tuttavia, i precedenti Core i5-12490F e Core i5-12400F avevano un MTP di 117W, quindi è possibile che anche il Core i5-13490F abbia lo stesso MTP di 148W del Core i5-13400F.

Photo Credit: wnxod/Twitter

I risultati del test hanno mostrato che il Core i5-13490F offre prestazioni single-core e multi-core superiori rispetto ai suoi predecessori. In particolare, il Core i5-13490F ha fornito performance single-core e multi-core maggiori, rispettivamente, del 6,9% e del 4,5% rispetto al Core i5-13400F. Inoltre, il Core i5-13490F ha superato il Core i5-12490F dell’11,4% nelle prestazioni single-core ed è stato fino al 46,9% più veloce in termini di prestazioni multi-core.

A quanto pare, il Core i5-13490F in esame era un proprio un processore definitivo per la vendita al dettaglio, il che potrebbe indicare che sia il Core i5-13490F che il Core i7-13790F sono già disponibili presso i rivenditori cinesi.