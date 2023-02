Sono bastate meno di 24 ore per mettere a tacere le voci di corridoio che vi abbiamo riportato ieri: Pat Gelsinger, CEO di Intel, ha dichiarato ufficialmente che i rumor riguardanti il ritardo dei prodotti realizzati con le tecnologie di fabbricazione Intel 3 e N3 di TSMC sono completamente infondati. Gelsinger ha rassicurato i fan dell’azienda di Santa Clara affermando che tutti i progetti a 3 nm annunciati fino ad oggi sono previsti per il 2024.

In occasione della conferenza Capital Allocation Update dell’azienda, Gelsinger ha dichiarato: “I programmi a 3 nm procedono secondo le previsioni, sia quelli con TSMC che i nostri programmi interni Intel 3, Granite Rapids e Sierra Forest in particolare. Sono sorpreso dai rumor che circolano e che, in passato, avevano riguardato anche Intel 4 e altri programmi TSMC, che si sono poi rivelati essere completamente falsi“.

Ad oggi, Intel ha annunciato tre prodotti che verranno realizzati con tecnologie di produzione a 3 nm. In particolare, l’azienda è pronta a produrre i processori Granite Rapids e Sierra Forest sul nodo Intel 3, orientati al mondo dei data center. Grazie a questa tecnologia, i processori avranno prestazioni migliori per watt e librerie ad alte prestazioni, caratteristiche particolarmente utili per i prodotti di classe datacenter ma anche per le CPU mobile.

Photo credit: Intel

Per quanto riguarda i progetti esterni a 3 nm, Intel utilizzerà l’N3 di TSMC per un tile grafico dei suoi processori Meteor Lake e Arrow Lake. In precedenza, si era diffusa la voce che la società avesse deciso di posticipare la produzione del tile grafico Meteor Lake sul processo N3 di TSMC. Tuttavia, ora l’azienda ha dichiarato che Arrow Lake, composto da un tile di calcolo prodotto sul suo nodo 20A e da un tile grafico realizzato su N3E di TSMC, è previsto per il 2024.

A quanto pare, sembra che le preoccupazioni riguardanti un possibile ritardo nei programmi a 3 nm di Intel siano completamente false. Con i progetti Granite Rapids, Sierra Forest, Meteor Lake e Arrow Lake che procedono come previsto, l’azienda sembra essere sulla strada giusta per il futuro.