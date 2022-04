Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato della recente diretta su HotHardware a cui ha partecipato Tom Petersen, graphics fellow di Intel, durante la quale ha mostrato brevemente una misteriosa scheda grafica desktop della linea Arc Alchemist dotata di tre connettore di alimentazione PCIe a otto pin (quasi sicuramente solo un prototipo).

Oltre a ciò, durante la trasmissione (che potete recuperare dal video posto in calce a questa notizia), Petersen ha avuto anche modo di parlare di come le GPU Arc Alchemist gestiscono le loro frequenze operative. In particolare, l’uomo ha spiegato che finché sono a disposizione energia, tensione e margini con la temperatura, il chip aumenterà la sua frequenza sino a raggiungere i 2GHz con titoli leggeri come Counter-Strike: Global Offensive (prendendo come esempio A370M, che avrà un clock minimo di 1.550MHz).

Da questo punto di vista, le GPU Arc Alchemist sembrano utilizzare un sistema simile al Boost Clock di NVIDIA o Game Clock di AMD, definendo delle frequenze massime che i chip potranno raggiungere con determinati carichi di lavoro. Piuttosto interessante, invece, è la mancanza di un clock minimo di funzionamento, in quanto le GPU potranno funzionare a qualsiasi frequenza all’interno di un range preciso in base alle condizioni correnti. Ad esempio, uno screenshot tratto da GPU-Z pubblicato su Zhihu, e ripreso dai colleghi di VideoCardz, mostrava una A350M girare ad una frequenza di ben 2.200MHz.

Oggi vi abbiamo riferito che, stando ad un tweet, l’arrivo della gamma di GPU Intel Arc mobile potrebbe essere in ritardo. È possibile che la situazione sia da imputare alla carenza di semiconduttori che ancora affligge il mercato, seppur meno che in passato. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.