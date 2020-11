Intel Tiger Lake-H batte AMD Ryzen 4000 in Geekbench 5

Ultimamente hanno iniziato a diffondersi in rete diverse informazioni relative alle CPU mobile Intel di undicesima generazione, nome in codice Tiger Lake-H, e proprio oggi vi riportiamo una scoperta effettuata dal noto utente Twitter @Tum_Apisak.

Infatti, è emerso il test su Geekbench 5 del chip Core i7-11370H, quad-core con Hyper-Threading attivato, che dovrebbe possedere 12MB di cache L3. Questo particolare modello sembra avere un clock di base di 3,29GHz in grado di raggiungere i 4,79GHz in Boost. Se arrotondiamo per eccesso, le velocità di clock dovrebbero essere rispettivamente di 3,3 GHz e 4,8 GHz.

Poiché AMD non ha chip quad-core Ryzen 4000 nella sua lineup di prodotti, il Core i7-11370H dovrebbe probabilmente competere con l’esa-core Ryzen 5 4600H. Il chip di AMD offre sei core Zen 2 con multithreading simultaneo (SMT) attivo, 8MB di cache L3 e velocità di clock di base e boost fino a 3GHz e 4GHz, rispettivamente.

Processore Cores / Threads Base / Boost Clocks (GHz) L3 Cache (MB) TDP (W) Core i7-11370H* 4 / 8 3.3 / 4.8 12 ? Ryzen 5 4600H 6 / 12 3.0 / 4.0 8 45

È evidente che Ryzen 5 4600H sia in vantaggio di due core rispetto al Core i7-11370H, ma, tuttavia, la CPU Intel compensa con frequenze più elevate.

Inoltre, il Core i7-11370H è basato sulla microarchitettura Willow Cove con un bus dual ring, quindi non dovrebbe essere sottovalutato. Intel ha affermato in passato che, con Tiger Lake, si è impegnata per offrire velocità di clock elevate ma con un consumo energetico inferiore rispetto al passato, e questo è stato dimostrato con il Core i7-11370H. Il boost clock di 4,8GHz è superiore a qualsiasi precedente chip Ice Lake.

Il Core i7-11370H ha ottenuto 1.420 punti nel test single-core e 4.964 punti in quello multi-core. Nel momento in cui stiamo scrivendo, il database Geekbench 5 mostra il Ryzen 5 4600H con un punteggio medio single-core e multi-core di 980 punti e 4.808 punti, rispettivamente. Pertanto, il Core i7-11370H ha offerto prestazioni single-core fino al 44,9% in più rispetto al Ryzen 5 4600H. La differenza in ambito multi-core, tuttavia, non è sostanziale, ma è comunque una solita vittoria per Intel, dato che il processore in esame possiede due core in meno rispetto al suo rivale.

Ovviamente, Geekbench 5 è solo un benchmark e sarà più importante vedere come se la caveranno le future proposte Intel in ambiti più importanti, come i software di produttività ed i videogiochi.