Intel Tiger Lake-H, ci saranno tre configurazioni a otto core?

In occasione del CES 2021, evento che quest’anno si è tenuto completamente in formato digitale a causa della pandemia di COVID-19 ancora in corso, Intel aveva presentato quattro nuovi processori Tiger Lake-H di undicesima generazione con un TDP di 35W destinati al segmento dei gaming ultrabook. Il modello di punta, il Core i7-11375H Special Edition, offrirà quattro core e otto thread, con una frequenza di base di 3,3GHz in grado di aumentare sino a 4,3GHz su tutti i core in modalità Turbo. In quell’occasione, la compagnia di Santa Clara aveva affermato che i suoi tanto attesi chip della serie H da 45W a otto core erano ancora in fase di sviluppo, ma i primi modelli a 10 nm e otto core dell’azienda non sarebbero arrivati sul mercato fino alla fine di questo trimestre.

A quanto pare, Intel è vicina al completamento dei lavori sulla serie Tiger Lake-H ad otto core, tanto che recentemente il noto leaker @momomo_us ha pubblicato un’immagine che ritrae la nomenclatura che dovrebbero avere tre chip octa-core e un processore esa-core. Ecco l’elenco:

i9-11980HK 8-Core

i9-11900H 8-Core

i7-11800H 8-Core

i5-11400H 6-Core

Sappiamo già che la serie Tiger Lake-H sarà in grado di arrivare sino a 5.0GHz di più core, quindi è plausibile supporre che la punta di diamante della gamma, costituita dal Core i9-11980HK, riuscirà a mantenere tale frequenza almeno su due core. Ricordiamo che, tra le novità di Tiger Lake-H, troviamo la presenza di 20 linee PCI Express 4.0 direttamente collegata alla CPU, così da sfruttare appieno l’interfaccia PCIe 4.0 x16 per la GPU e gli SSD NVMe PCIe Gen 4.0 x4 allo stesso tempo.