Intel Tiger Lake-H45: XMG ne svela l’uscita?

È presente da poche ore su Reddit il post di un rappresentante della casa produttrice tedesca di notebook ad alte prestazioni XMG, riguardante alcuni chiarimenti sulle disponibilità delle nuove Nvidia RTX 30 mobile e dei nuovi processori AMD Ryzen 5000H Cezanne (Zen 3). Nell’ultima parte del post, la stessa persona ha “svelato” che secondo alcune indiscrezioni che circolano nelle ultime ore, potrebbe essere vicino l’annuncio ufficiale del lancio della nuova serie di processori Intel Tiger Lake-H45, che potrebbe avvenire nel Q2 2021.

Tutti i nuovi laptop da gaming del brand tedesco (ad eccezione del CORE 14) infatti monteranno i nuovi processori della casa di Santa Clara, in versione sia a 6 che a 8 core e sarà esclusiva solamente di alcuni modelli la possibilità di scegliere una differente configurazione della CPU, che potrà essere quindi AMD o Intel.

Ricordiamo che si era già parlato intensamente di questa nuova generazione di processori, in particolare dei processori Tiger Lake-H35 (dotati di 6 core e 12 thread), i cui benchmark sono stati pubblicati ufficialmente circa un mese fa. Già allora era noto però che quella non sarebbe stata la linea di processori top di gamma di casa Intel. In linea con ciò che era stato annunciato al CES 2021, questi nuovi processori saranno dotati di 8 core e 16 thread, con una frequenza operativa massima in boost di 5.0GHz, il tutto con un TDP massimo di 45W. In aggiunta ci sarà anche il supporto al Wi-Fi6/6E e alla nuova Thunderbolt 4, oltre che la presenza di 20 linee PCIe 4.0.

La sfida tra le due case è pronta a entrare nel vivo dopo il mercato desktop, anche nel comparto mobile, dove la rivalità vede un certo equilibrio prestazionale tra le parti. Per il momento però non ci resta che attendere gli annunci ufficiali e vedere quelle che saranno le mosse future di casa Intel.