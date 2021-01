Intel Tiger Lake, i processori H35 puntano al segmento dei gaming ultrabook

Intel ha presentato quattro nuovi processori Tiger Lake serie H di undicesima generazione al CES 2021. Si tratta di CPU quad-core Tiger Lake “H35” con un TDP di 35W destinati al segmento dei gaming ultrabook. Quest’anno arriveranno sul mercato 40 prodotti equipaggiati con chip H35, molti dei quali saranno mostrati oggi al CES. Intel ha anche annunciato di aver collaborato con NVIDIA per aggiungere il supporto per Resizable BAR, una funzionalità che aumenta le prestazioni della GPU, ai nuovi laptop ultraportatili.

Per ora, il nuovo chip Tiger Lake di punta di Intel si presenta con il Core i7-11375H Special Edition, con quattro core ed otto thread, che può aumentare la sua frequenza sino a 5,0GHz su un singolo core e fino a 4,3GHz su tutti i core. Intel afferma che i suoi tanto attesi chip della serie H da 45W a otto core sono ancora in fase di sviluppo, ma i primi chip a 10 nm a otto core dell’azienda non arriveranno sul mercato fino alla fine di questo trimestre. I tre nuovi processori Tiger Lake H35 utilizzano il processo SuperFin a 10nm e l’architettura Tiger Lake, quindi il set di funzionalità H35 è per lo più lo stesso dei processori da 28W (UP3) già sul mercato. Tuttavia, mentre i modelli UP3 hanno un TDP configurabile che va da 12 a 28 W, i nuovi modelli possono funzionare a 28 W o 35 W. Naturalmente, la classificazione TDP più alta consente a Intel di aumentare le velocità di clock per avere performance più elevate.

Processore Core/Thread GPU (EU) TDP (W) Base Clock (GHz) Frequenza Turbo Single Core (GHz) Frequenza massima su tutti i core (GHz) Cache (MB) Frequenza massima grafica (GHz) Memoria Core i7-11375H Special Edition 4C / 8T 96 28 – 35W 3.3 (35W) / 3.0 (28W) 5.0 (with TB3) 4.3 12 1.35 DDR4-3200, LPDDR4x-4266 Core i7-11370H 4C / 8T 96 28 – 35W 3.3 (35W) / 3.0 (28W) 4.8 4.3 12 1.35 DDR4-3200, LPDDR4x-4266 Core i5-11300H 4C / 8T 80 28 – 35W 3.1 (35W) / 2.6 (28W) 4.4 4.0 12 1.3 DDR4-3200, LPDDR4x-4266 Core i7-1185G7 (UP3) 4C / 8T 96 12 – 28W 3.0 4.8 4.3 12 1.35 DDR4-3200, LPDDR4x-4266 Core i7-1165G7 (UP3) 4C / 8T 96 12 – 28W 2.8 4.7 4.1 12 1.30 DDR4-3200, LPDDR4x-4266 Core i5-1135G7 (UP3) 4C / 8T 80 12 – 28W 2.4 4.2 3.8 8 1.30 DDR4-3200, LPDDR4x-4266 Core i3-1115G4 (UP3) 2C / 4T 48 12 – 28W 3.0 4.1 4.1 6 1.25 DDR4-3200, LPDDR4x-3733

Il Core i7-11375H H35 Special Edition guida la nuova formazione con una frequenza di boost fino a 5,0 GHz su un singolo core. In particolare, questa è una funzione Turbo Boost Max, il che significa che l’aumento di 5,0 GHz si applicherà solo a un core fisico. Il chip può anche raggiungere fino a 4,8GHz su due core e 4,3GHz su tutti e quattro i core. Come ci si aspetterebbe, la frequenza e la durata dell’aumento dipenderanno dalle capacità termiche di ogni laptop.

Seguono i Core i7-11370H e i5-11300H, entrambi con quattro core e otto thread. La differenza principale tra questi due chip si riduce alla velocità di clock e alle dimensioni della cache. Naturalmente, il modello i5 ha frequenze inferiori, ma viene fornito anche con solo 8MB di cache rispetto ai 12MB trovati sui due modelli Core i7. I chip integrano la componente grafica Xe LP presente negli attuali modelli Tiger Lake, con frequenze di clock di picco simili a quelle dei modelli quad-core esistenti. Entrambi i modelli Core i7 sono dotati di 96EU, proprio come il modello di punta da 28W, mentre la variante Core i5 è dotata di 80EU.