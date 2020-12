Intel Tiger Lake, nuovi chip da 35W testati su Geekbench

Intel si sta apprestando a presentare alcuni nuovi chip della famiglia Core di undicesima generazione al CES 2021, nome in codice Tiger Lake-H35. A quanto pare, questi saranno i primi processori che verranno affiancati dalle GPU Nvidia RTX 30 in versione mobile, tuttavia non si tratta dei famosi chip di fascia alta a otto core che l’azienda dovrebbe annunciare entro il Q2 del prossimo anno.

Nel database online di Geekbench sono apparsi due nuovi processori della serie Tiger Lake-H35. Il Core i7-11370H dovrebbe avere un clock di base di 3,3GHz e un clock in boost di 4,8GHz. La CPU ha ottenuto 1572 punti single core e 5065 punti multi-core nel famoso benchmark. Il risultato single core sarebbe in realtà più alto di quello ottenuto della CPU AMD Ryzen 9 5900HX, considerata il fiore all’occhiello della futura serie dell’azienda americana.

Un’altra CPU che ha fatto capolino nel benchmark è il Core i5-11300H. Questo processore avrebbe un clock in boost inferiore di 300-400MHz rispetto all’11370H e 200MHz più bassa di base. Entrambe le CPU dovrebbero essere quad core e avere un TDP di 35W.

Intel dovrebbe annunciare la serie H35, che è fondamentalmente una variante a più alto TDP delle CPU Tiger Lake TGL-UP3 a basso consumo, durante il CES 2021. La fiera americana quest’anno si terrà in forma virtuale a causa della pandemia da Coronavirus che sta colpendo in modo significativo gli Stati Uniti.

Come sottolineano i colleghi di Videocardz, la cosa importante da ricordare è che le varianti H35 che sono trapelate non sono ancora le CPU di fascia più alta. Intel annuncerà più avanti i suoi processori a 8 core, i quali dovrebbero offrire sia alte prestazioni single-core che multi-core e permetteranno alle nuove CPU mobile prodotte a 10nm di competere con i processori AMD Ryzen 5000H Cezanne (Zen3).