Con una sorprendente svolta finanziaria, Intel ha annunciato di aver generato il suo primo profitto in due trimestri, registrando un impressionante reddito netto di 1,5 miliardi di dollari su un fatturato di 12,9 miliardi di dollari, nel secondo trimestre del 2023. Questo risultato ha superato le aspettative del mercato e ha portato a un aumento dell’8% del valore delle azioni dell’azienda nel dopo-borsa.

A contribuire a questo successo è stata principalmente la divisione PC di Intel, che ha riportato una serie di guadagni inattesi. Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha condiviso entusiasticamente i piani dell’azienda per il futuro. La prossima generazione di chip, conosciuta come Meteor Lake, segnerà un importante passo in avanti per l’azienda. Questi chip, per il mercato consumer, si baseranno, difatti, su un’architettura innovativa basata su chiplet collegati tramite la tecnologia di interconnessione 3D Foveros.

Ma le novità non si fermano qui: i chip Arrow Lake utilizzeranno l’Intel 20A Node (2 nm) e introdurranno alcune nuove e rivoluzionarie innovazioni, come la tecnologia di alimentazione PowerVia sul retro del chip e la tecnologia RibbonFet Gate-All-Around (GAA). Queste tecnologie confermano il ruolo di Intel, come leader dell’azienda nel campo dell’innovazione dei semiconduttori.

Tuttavia, non tutto è stato rose e fiori per Intel. Le vendite dei processori “consumer” sono state molto basse nel trimestre appena passato, mostrando un calo del 12% del fatturato ma Gelsinger ha assicurato che la situazione sta migliorando e che le vendite si avvicineranno, molto presto, ai numeri a cui Intel è stata abituata negli anni scorsi.

Nel frattempo, il settore dei data center di Intel ha incontrato alcune difficoltà. Il Gruppo Data Center e AI (DCAI) ha registrato un calo del 15% del fatturato nel trimestre e ha continuato a operare con margini negativi (-200 milioni di dollari). Gelsinger ha spiegato che ciò è in parte dovuto a un cambiamento nelle spese dei data center, con un aumento degli investimenti nell’ambito dell’IA e delle GPU a scapito del resto.

Un aspetto positivo, infine, riguarda Intel Foundry Services (IFS), che ha registrato un notevole aumento pari al 307% del fatturato annuo. Gran parte di questo successo è dovuto a dei nuovi accordi di confezionamento, e vendita, di strumenti di nanofabbricazione IMS. Gelsinger ha sottolineato che l’interesse per i servizi di confezionamento di IFS sta crescendo anche tra i clienti esterni, mostrando un segnale decisamente promettente per l’azienda.

In sintesi, Intel sta attraversando un periodo di cambiamenti e innovazioni entusiasmanti. Nonostante una flessione del fatturato, la società ha dimostrato di essere sulla strada giusta per tornare a brillare nel settore dei semiconduttori. Con nuovi chip all’avanguardia in arrivo e una strategia di ridimensionamento ben congegnata, Intel sembra essersi posizionata correttamente per affrontare le sfide future e mantenere il suo ruolo di leader nell’industria dei semiconduttori.