Intel UHD 750, ecco le performance della GPU che accompagnerà Rocket Lake

Il lancio delle CPU Intel Core di undicesima generazione dedicate ai desktop, nome in codice Rocket Lake-S, è sempre più vicino ed il flusso di informazioni trapelate in rete non accenna a fermarsi. Un utente è riuscito a mettere le mani su un Intel Core i5 di prossima generazione e si è concentrato a testare la nuova iGPU basata su architettura Xe.

Il post è apparso sul forum chinese Bilibili ed è interamente dedicato alle performance della GPU integrata che accompagnerà la prossima generazione di CPU desktop Intel. L’utente avrebbe messo le proprie mani su un Intel Core i5-11500 il quale può contare su un iGPU Intel UHD 750.

Secondo le ultime voci di corridoio, Intel dovrebbe offrire due diverse iGPU per questa generazione di CPU: la Intel UHD 750 dotata di 32 EU e la Intel UHD 730 con 24 EU. Teoricamente il chip grafico integrato che è stato messo alla prova è quindi il più potente dei due.

Il tester ha eseguito il benchmark 3DMark TimeSpy sia sul Core i5-11500 che sul Core i5-10400. Il chip Rocket Lake ha ottenuto un punteggio di 11500 punti mentre il precedente chip Comet Lake ne ha totalizzati 10400.

La differenza di prestazioni rappresenta un miglioramento generazionale del 52% tra i chip, ovvero un valore in linea con quanto promesso da Intel la quale ha affermato che potremo contare su “fino al 50% più velocità” rispetto alla generazione precedente.

Per continuare i propri test, l’utente ha mostrato il PC in esecuzione su titoli eSport come League of Legends e CS:GO. Alla risoluzione 1080p entrambi i titoli riuscivano a girare ben oltre i 100fps, un risultato notevole per una iGPU.

Gli Intel Core di dodicesima generazione, chiamati Alder Lake, dovrebbero vedere un ulteriore passo avanti nel mondo della grafica. Tecnicamente al loro interno sarà inclusa una iGPU Intel Xe con 96 EU, ovvero tre volte la potenza che arriverà sulle GPU integrate di Rocket Lake.