Intel vi dà l’opportunità di vincere una GPU Arc Alchemist

Le schede grafiche sono, per ovvie ragioni, tra i prodotti più ricercati e più voluti nel mercato dei PC customizzati. Nella nostra guida all’acquisto potete trovare le migliori del momento, in base alle vostre preferenze e alle vostre esigenze, che vanno dalle più economiche fino ai modelli per chi non bada a spese pur di tirare fuori il massimo delle prestazioni del proprio computer. A tal proposito, è molto probabile che passerà poco tempo prima di riuscire a vedere in questa lista la nuova scheda video di Intel, tale Arc Alchemist, la quale dovrebbe arrivare sul mercato entro l’anno prossimo.

Per celebrare l’impegno dedicato alla progettazione di questo nuovo prodotto e tutto lo studio dedicatogli, Intel ha deciso di organizzare un giveaway (al quale è possibile accedere direttamente da questo link), che vedrà premiato un fortunato vincitore proprio con questa nuova scheda grafica, che rappresenta per Intel il primo prodotto appartenente alla categoria delle GPU discrete, le cui prestazioni sono già state messe alla prova utilizzandola per giocare a dei titoli tripla A: i risultati sono stati impressionanti, il che lascia ben sperare sia Intel per quanto riguarda il successo del suo prodotto, sia gli utenti, poiché un inferocimento della competizione (già abbastanza elevata di per sé) può portare solo benefici al mercato e agli obiettivi che le aziende si pongono ogni giorno per guadagnarsi il gradino più alto del podio.

Photo credit: Intel

Per accedere al giveaway è sufficiente fornire il proprio nome e il proprio indirizzo email: è possibile guadagnare una entry visitando il canale YouTube di Intel Gaming, e un’altra entry ponendo una domanda a DrLupo, noto content creator. Tra queste, le più interessanti verranno inoltrate direttamente a Raja Koduri, vice presidente della divisione IAGS (Intel’s Architecture, Graphics and Software) dell’azienda, e alle quali egli stesso risponderà in una futura intervista.