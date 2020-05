Intel Xe DG1, nuove informazioni la dipingono come scheda entry-level

Come riportato dal sito VideoCardz, nel database di SiSoftware sono apparse nuove informazioni riguardanti la prima generazione di schede video dedicate marcate Intel, le Xe. Nel caso specifico si tratta della Intel Xe DG1, che si prevede essere una scheda estremamente economica.

Stando all’immagine infatti la scheda dovrebbe avere solo 3GB di VRAM e 96 Executions Units (EU), con un clock di 1,5GHz che si traducono in 768 core. D’altronde si tratta pur sempre di una soluzione integrata e adattata all’utilizzo su desktop, non una vera e propria GPU discreta per PC desktop nell’accezione comune, tanto che la DG1 sembra rispecchiare in pieno le specifiche dell’architettura Tiger Lake.

D’altro canto però non sappiamo ancora in quali settori Intel intenda concentrarsi per l’anno in corso. Si tratta di un prodotto che molto probabilmente non arriverà nel mercato consumer, ma rimarrà relegato a quello professionale. Un’altra possibilità da considerare è che Xe DG1 sia semplicemente indirizzata agli sviluppatori, che avranno così modo di testare le potenzialità delle nuove GPU Intel. Insomma, è ancora presto per capire come si muoverà Intel e cosa ne sarà di Intel Xe DG1 in particolare; se venissero confermate le specifiche, non sarebbe sicuramente un prodotto in grado di stuzzicare l’interesse dei giocatori, soprattutto ora che si apprestano ad arrivare sul mercato le nuove generazioni di Nvidia ed AMD.

Più interessante invece sembra essere la DG2 che, sempre secondo i rumor (che vi ricordiamo di prendere con le dovute precauzioni), dovrebbe raddoppiare i core per EU, che passerebbero quindi da 8 a 16. Al momento però, purtroppo, nonostante le numerose dichiarazioni Intel non ha ancora fornito alcuna informazione dettagliata né sulla lineup né su eventuali specifiche o mercati che andrà a coprire, di conseguenza non possiamo far altro che attendere per sapere in quale direzione intenda andare il colosso di Santa Clara e capire se, finalmente, avremo un nuovo giocatore all’interno di un mercato finora esclusiva di Nvidia e AMD.