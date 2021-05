Intel Xe-HP, trapelate specifiche e foto di due modelli

Circa un mese e mezzo fa vi abbiamo riportato le prime specifiche relative alle schede grafiche della linea Xe-HPG di Intel, le prime della compagnia ad essere indirizzate al vasto pubblico di videogiocatori che, proprio in questo momento, sta fronteggiando una carenza cronica di alternative sul mercato delle popolari NVIDIA e AMD. Stando agli ultimi rumor, le GPU supporteranno un’interfaccia PCIe 5.0, memorie GDDR6 in esecuzione a 14GT/s o 16GT/s, HDMI 2.1 e DisplayPort su USB Type-C. Per quanto riguarda il numero di Execution Unit (EU), si parla di cifre che vanno da 96 a 512 EU, con il modello di punta che dovrebbe offrire prestazioni paragonabili ad una GeForce RTX 3070.

Credit: Igor's Lab

Parallelamente alla gamma Xe-HPG, Intel sta lavorando anche a quella Xe-HP, ideata per le workstation ed i data center. Recentemente i colleghi di Igor’s Lab hanno pubblicato le specifiche delle schede grafiche Intel Actic Sound Xe-HP 1T e 2T, successivamente riprese da Wccftech. La prima avrà un form factor “single slot full lenght” e sarà equipaggiata con 384 EU per un totale di 3.075 core. La dotazione di memoria a bordo sarà di 16GB di HBME, in grado di fornire una banda di 716GB/s, mentre il TDP sarà di 150W. La scheda avrà un sistema di dissipazione completamente passivo, necessiterà di ricevere l’alimentazione tramite un connettore PCI ausiliario a 8 pin e sarà dotata di interfaccia PCI Express 4.0.

Credit: Igor's Lab

Il secondo modello, invece, aumenta il numero di EU a 960, offrendo ben 7.680 core di elaborazione per effettuare calcoli, tra gli altri, nei formati, FP32, FP64, BF16, FP16, INT8 e INT4. Anche la dotazione di RAM a bordo è stata incrementata sino a 32GB di HBM2E, così come il TDP, pari a 300W (anche in questo caso, tuttavia, è presente un solo connettore di alimentazione PCIe a 8 pin). Come era lecito attendersi, il form factor è più corposo, passando a quello “dual-slot full-lenght”.

Ricordiamo che, in attesa di una presentazione ufficiale da parte di Intel, al momento queste informazioni vanno prese come dei semplici rumor. Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, sembra che l’uscita delle schede grafiche DG2 possa essere piuttosto vicina.