Intel Xe HPG è già stata provata sul benchmark 3DMark

C’è molta anticipazione per l’arrivo sul mercato di Intel Xe HPG, la prima scheda video discreta di Intel dedicata al gaming e che andrà a scontrarsi con le soluzioni di Nvidia e AMD. Un tweet proveniente da un account autorevole avrebbe mostrato una funzione di rendering avanzata in azione sulla GPU in questione, confermando lo stato avanzato dei lavori.

È stato Raja Koduri, Chief Architect di Intel, a pubblicare l’immagine su Twitter. Nel tweet è visibile una versione inedita di 3DMark in azione proprio su una scheda video Intel Xe HPG, la quale è intenta ad affrontare il benchmark riguardante le performance in mesh shading, test ancora non disponibile nel software pubblico.

Questo screenshot conferma che la GPU è attualmente in funzione ed è in grado di sfruttare funzionalità avanzate come il mesh shading, funzione introdotta solo con l’arrivo di DirectX 12 Ultimate e che permette un’ottimizzazione della pipeline di rendering delle immagini.

Sfortunatamente, non sappiamo nulla di questo nuovo test mesh shader di 3DMark nello specifico ma, presumibilmente, sarà disponibile molto presto visto che sta già funzionando sulle GPU di Intel.

Xe HPG mesh shading in action, with the UL 3DMark Mesh Shader Feature test that is coming out soon pic.twitter.com/fnYeWoM08c — Raja Koduri (@Rajaontheedge) February 10, 2021

Intel Xe HPG è il prodotto dedicato al mondo del gaming basato sulla nuova architettura per GPU Intel Xe. La scheda video sarà dotata di memorie GDDR6 e di supporto completo per il ray tracing hardware.

C’è anche la possibilità che Intel esternalizzi la produzione di chip Xe HPG a TSMC (o anche a Samsung). Purtroppo, questi sono tutti i dettagli che conosciamo della scheda, dato che la maggior parte dell’architettura Xe HPG di Intel è ancora avvolta nel mistero.