Intel Xe-HPG, trapelate le prime immagini del PCB

Il canale YouTube Moore’s Law is Dead ha pubblicato un video nel quale viene mostrato il retro del PCB della nuova scheda video di Intel, la Xe-HPG DG2-512EU, che è la configurazione più attesa per le serie desktop e mobile. A quanto pare, il canale in questione è riuscito sempre a postare informazioni grazie ad alcune fonti che sembrerebbero divulgare informazioni confidenziali. Ovviamente la versione visibile in foto è quella discreta per desktop: resta dunque da vedere quali saranno le differenze tra questo campione da laboratorio e il prodotto finale, che dovrebbe arrivare sul mercato tra gennaio e marzo 2022.

La famiglia di schede grafiche DG2 è composta da tre varianti: DG2-128, DG2-384 e DG2-512, il cui numero identificativo sta a indicare la quantità di unità d’esecuzione. Poiché la DG2-384 e la DG2-512 condividono lo stesso package, lo spazio occupato sul PCB sarà lo stesso per entrambe (l’unica differenza tra le due sta nel layout delle memorie, con la DG2-512 che è stata equipaggiata con 8 moduli di memoria e la DG2-384 che invece ne ha 6).

Le voci sul lancio delle schede grafiche nel periodo che va da gennaio a marzo del prossimo anno trovano conferma anche nelle dichiarazioni di Moore’s Law is Dead. Non è però da escludere il fatto che potremmo assistere a una presentazione della serie Xe-HPG da parte di Intel già verso la fine del 2021. Annuncio che eventualmente seguirebbe quanto già dichiarato dalla stessa azienda, dalla quale ci si aspetta un prodotto in grado di competere con le GPU di fascia alta delle due competitor dirette: AMD e NVIDIA, specialmente considerando la sentitissima carenza di GPU dell’ultimo periodo.

Se questa mole di informazioni non dovesse bastare, lo stesso canale che ha rivelato le prime immagini della scheda grafica afferma che il nome in codice della serie DG3 dovrebbe essere “Elasti“. Inoltre sembra che Intel sia al lavoro per sviluppare per lo “Smooth Frame Delivery”, ponendosi in diretta concorrenza a Reflex di NVIDIA e a Radeon Boost di AMD.

Nella tabella che segue abbiamo raggruppato le caratteristiche principali di quelle che dovrebbero essere tutte le versioni delle nuove Intel DG2 Mobile:

SKU1 SKU2 SKU3 SKU4 SKU5 Package BGA2660 BGA2660 BGA2660 BGA1379 BGA1379 GPU DG2-512EU DG2-384EU DG2-384EU DG2-384EU DG2-128EU Unità d’esecuzione 512 384 256 128 96 Unità di shading 4096 3072 2048 1024 768 Memoria 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 8 GB GDDR6 4 GB GDDR6 4 GB GDDR6 Bus 256-bit 192-bit 128-bit 64-bit 64-bit Clock base 1.1 GHz 0.6 GHz 0.45 GHz TBC TBC Clock boost 1.8 GHz 1.8 GHz 1.4 GHz TBC TBC TGP 120 W 80 W 60 W 35 W 25 W